Mašek (ANO): Gratulujeme SPOLU a STAN, máme na krku další miliardovou díru

Bordel za miliardu. Blažkův kšeft století, co teď zaplatíme my všichni!

David Uhlíř, koordinátor šetření na Ministerstvu spravedlnosti, měl v srpnu napsat do závěrečné zprávy jednu zásadní větu: že darovací smlouva mezi kriminálníkem Jiřikovským a ministerstvem je od počátku neplatná. Proč? Protože darovat státu miliardové bitcoiny z trestné činnosti prostě NELZE.

Překvapení? No teda, bomba novinka. Za státní plat bych to napsal taky. A do druhého dne. To by člověk nečekal, že když si vezmeš od zloděje špinavý prachy, tak z toho může být průšvih? Jenže tady už nejde o drobné.

Ty bitcoiny stát mezitím rozprodal investorům a ti teď chtějí svoje peníze zpět. Nebo – pokud možno – jiné, čisté bitcoiny. A víte co? Mají pravdu. Protože jim stát, za ministra Blažka, prodal majetek, který zjevně pochází ze zločinu. Jinými slovy stát se de facto dopustil praní špinavých peněz. A teď to bouchá. Některým investorům stát vůbec nic neposlal. Jiní už dostali BTC, ale teď jim právníci říkají, že to je "značenej materiál". A všichni, naprosto pochopitelně, požadují náhradu.

Co na to říká stát? „Promiňte, nám to tady nějak zamrzlo.“ Tak určitě. Z 468 bitcoinů už je 235 fuč. Zbytek – 233 – zůstává v majetku státu. Ale na ty už nikdo nesmí ani sáhnout, protože tím by stát mohl spáchat další legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Tohle je šílený. Právníci teď připravují krizové scénáře: zrušení smluv, hromadné žaloby, náhrady škody, arbitráže, požadavky na ušlý zisk... Vše na stůl. A hádejte co: bitcoin už stojí přes 2,5 milionu za kus. Tak si to spočítejte: krát dvě stě třicet, plus právní výdaje a kompenzace...

Bavíme se o škodě ve výši dvou, možná tří miliard. Jo! To není drobný tunel, to je Blažkův černý monolit. To tady s námi zůstane roky. Jako Diag Human! A každá další minuta, kdy se to drží pod pokličkou, nás všechny bude stát další peníze.

Odpovědnost? SPOLU. ODS. STAN. Blažek. Eva Decroix. A prezident Petr Pavel, který její jmenování v klidu podepsal, přestože bylo předem jasné, že její role není nic jiného, než zametat a dělat mrtvého brouka.

Paní ministryně Decroix nepřekvapila. Její role? Zdržet šetření tak dlouho, než to přebijí volby a jiný průšvih. Jenže chyba lávky – už to bouchlo. A teď se z toho nevyhrabeme. Gratulujeme SPOLU a STAN! Díky vám máme na krku další miliardovou díru. A zbudou nám akorát bezcenné, toxické bitcoiny.

Až zase někdo bude mluvit o "odpovědné vládě", připomeňte si tohle. Stát rozprodal kradený majetek, zpackal to na všechny způsoby, a teď si hraje na mrtvého brouka. A co my? My to všechno jako obvykle zaplatíme!