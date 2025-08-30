Mašek (ANO): Tajemství kampeličky, kde měl peníze Fiala

01.09.2025 7:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pozadí kampeličky, v níž měl uložený milion premniér Fiala

Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Kauza „fialové záložny“ je ukázková špína. Je to příběh o tom, jak se u nás dá míchat prachy s politikou beztrestně řadu let, a to klidně s přesahem až do Bruselu! Ti, co to měli vědět, to věděli, ČNB varovala, novináři o tom psali, a přesto se nic nedělo. A dneska tu stojíme před otázkou: Kdo a kdy za to konečně ponese zodpovědnost? Nebo se to zase všechno zamete pod koberec?

Premiér Fiala prý „nevěděl, že tam má podíl“. Jako vážně? Člověk, který má v ruce chod celé země, nepochopil, co znamená členství v družstvu? To není jen trapná výmluva, to je výsměch každému, kdo musí poctivě přiznávat i směšný úrok na spořáku. Když tohle udělá předseda vlády a ani mu to nikdo v jeho okolí nepohlídá, pak už si nemůžeme hrát na to, že máme férovou politiku.

Do toho tu máme pana Bahbouha, podnikatelského kouzelníka, který roky vysával PDZ a hrál si na „risk manažera“. Ve skutečnosti to byl člověk, který zřejmě přes záložnu tahal peníze ven, a pak je pral přes svoje struktury. Jeho slavné „sociomapování“? Jen další šidítko, za které mu přitekly desítky milionů. A přitom tohle všechno dělal člověk, který měl být zodpovědný právě za to, aby se podobným věcem zabránilo. To už není drzost, to je zvěrstvo přímo pod nosem regulátorů.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Robert Zelenka, advokát, předseda představenstva a „hlídač“ PDZ, místo hlídání práva sehrál klíčovou roli v převodech majetku. Následně byl pak nalezen mrtvý. Policie to uzavřela jako sebevraždu. Skutečnost, že tenhle člověk měl v ruce citlivé dokumenty o machinacích a zmizel právě ve chvíli, kdy se záložna hroutila, je neoddiskutovatelná. Jenže shoda okolností není trestný čin, že? Takže se jede dál.

Anketa

Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?

3%
95%
2%
hlasovalo: 10381 lidí

A teď to nejlepší, přesah do Bruselu. Peníze z české kampeličky tekly do think tanku New Direction, napojeného na konzervativní frakci ECR, kde sedí i ODS. A z těchto peněz pak čerpal i Pravý břeh, institut samotného Petra Fialy. A kdo je dnes viceprezidentem New Direction? Alexandr Vondra. Ten samozřejmě tvrdí, že o ničem nevěděl. Ano, jasně, klasika: „Já nic, já muzikant.“

A přitom se jedná o částky v řádech milionů, ne o drobné na kafe. Celý tenhle příběh je víc než jen účetní kauza. Je to národní ostuda. Premiér, který nedokáže přiznat vlastní podíl. ODS, která je po stopadesáté spojovaná s podezřelým kampeličkovým financováním. Pan Bahbouh, který vesele tahal peníze ven a dělal ze záložny kasičku. A do toho navíc evropský rozměr, který ukazuje, že česká „kreativita“ sahá až do institucí, které mají být symbolem „hodnot“ v EU.

Takže ještě jednou: Jak je možné, že tohle fungovalo roky a nikdo s tím nic neudělal? A kdo za to konečně ponese politickou odpovědnost? Odpovědnost za to, že peníze z lokální kampeličky tekly až do Bruselu?

Jestli se tohle zase ututlá, pak si všichni vládní papaláši mohou tak akorát udělat společnou předvolební fotku v Bruselu, doplněnou hesly o transparentnosti a hodnotách!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Věříte premiéru Fialovi, že nepochopil, co znamená členství v družstvu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

