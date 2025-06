Mašek (ANO): Tak kolik bude žlutých karet tentokrát?

Dvě, tři? Nebo pět?! To je fakt na hlavu. Je to naprostý bizár... Blažka prostě ani nezajímalo, odkud jsou. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se hájí, že neví, že miliardový dar v bitcoinech, který dostal, je z nelegální činnosti. Jak to, že nevěděl, když ty prachy přišly přímo z účtu nějakého drogového tržiště? Nucleus, to bylo jen z největších nelegálních tržišť na světě! Obchodovalo se tam se zbraněmi a drogami, proboha.

Nakonec zjistíme, že miliardu dostal i Rakušan a bude tvrdit, že z toho přidá policajtům prémie. Koupí si za to svědomí? Nebo se objeví Černochová, jak si miliardu užívá a konečně oblékne armádu a vojákům koupí batohy. A co takhle darovat ty prachy vězeňské službě, když jí Blažek šéfuje? Aspoň tam bude mít plusové body a může se to hodit.

Ale jo, jasně, miliardu získal pro stát "křišťálově čistou" cestou, že už snad čistší být nemůže, ne? Strýček Vik předal kdysi statisíce Standovi v igelitce, z kampeličky šly desítky milionů v taškách v hotovosti, tohle je holt jiná liga.

Kdyby tohle udělala minulá vláda, co by dělala tehdejší opozice? Řvali by jako tuři. Můžu si to živě představit: Pekarová, Kupka, Stanjura a Skopeček by se mohli přetrhnout ve svatých řečech o morálce.

Neuvěřitelná chyba českého státu, reprezentovaného Ministerstvem spravedlnosti v čele s Donem Pablem. Stát nepřímo, ale vědomě obchoduje s podsvětím. Co to, ksakru, je? A co Milion chvilek na to, mlčíte? Naše umělecká scéna taky nic? Co Němcová, už jste znechucena, a hlavně zděšena? Nebo se čeká na ještě větší prů*er, aby se někdo ozval?

