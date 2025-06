Mašek (ANO): Tři možnosti. A všechny jsou průšvih

Koudelka, patrně dobrý oddíl. Platí to ještě? Tři možnosti. A všechny jsou průšvih.

Začněme tou první. Tajné služby věděly. BIS to má přímo v popisu práce na svém webu. Měly informace. A mlčely. Proč? Protože to vede přes ministerstvo spravedlnosti, financí a možná až k samotnému premiérovi? Pokud se tohle opravdu stalo, je to naprosto brutální selhání systému. A víc než to – je to bezpečnostní riziko přímo uvnitř státu.

Druhá možnost je, že tajné služby věděly, vládu informovaly, a ta prostě rozhodla, že se to nebude řešit. Že se to zamete. Stejně jako financování STAN, Dozimetr a Kampelička. Pokud tohle udělal premiér Fiala, pokud to zařízl on sám a ostatní drží basu, pak máme vládu, která nejenže lže, ale aktivně kryje špinavý ministerský obchod. V tom případě nemáme problém s jednotlivci, ale s celou vládou.

A třetí varianta? Není pravděpodobná. Tedy že tajné služby fakt nic netušily? Když to bouchlo, jen koukaly jak vyorané myši? Tak to pardon, ale pak máme bezpečnostní složky, které jsou úplně k ničemu. K čemu je máme? Na co tam sedí stovky lidí? S miliardovým rozpočtem. A nedokážou ani zaznamenat tak zásadní kauzu?

Tak jak to tedy je? Která z těch tří variant je pravda? Protože ať si vyberete kteroukoliv, každá znamená, že tenhle stát má vážný problém. Ne nějaký úřednický přešlap, ne mediální bublinu. Tohle je systémový rozklad.

A teď si položme tu základní otázku: Kdo za to ponese odpovědnost? ? Protože že tahle kauza vede přes spravedlnost, ministerstvo financí a až k premiérovi, to je už snad každému, kdo má mozek, jasné. A pokud nepadnou hlavy, minimálně demise několika dalších ministrů, ne-li celé vlády, tak to není řešení problému, ale výsměch vlády všem občanům.

Ale základní otázka visí nad tím, co dělají (nebo nedělají) naše tajné služby. Protože pokud už ani ony nejsou schopné chránit stát, tak co je tu vlastně ještě funkční? A jestli si někdo myslí, že tohle všechno přejdeme mlčením, tak je buď úplně mimo, nebo sám součástí problému.

