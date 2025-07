Soud. Za videa a ankety proti migraci. V Itálii možné

Evropský parlament žádal, aby nenávistné projevy a trestné činy byly přidány na seznam trestných činů EU už v lednu 2024, a to vzhledem k tomu, že „všechny formy a projevy nenávisti a intolerance včetně nenávistných projevů a trestných činů z nenávisti jsou neslučitelné s hodnotami Unie, jako je lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv včetně práv příslušníků menšin“.

Dne 18. června, v Mezinárodní den boje proti nenávistným projevům, pak Evropský parlament přijal usnesení o nedávném vývoji v oblasti právního státu v zemích EU, ve kterém parlament opět požádal o kriminalizaci trestných činů z nenávisti a nenávistných projevů na úrovni EU.

On-line deník Brussels Signal upozornil na rostoucí ohrožení svobody slova v Evropské unii, které podle deníku vyplývá především z vágně definovaných pravidel týkajících se tzv. nenávistných projevů neboli „hate speech“.

Podle deníku se pojem „nenávistný projev“ dříve týkal především podněcování k násilí, dnes údajně zahrnuje i urážky „lidské důstojnosti“, což může vést k trestání lidí, kteří nesouhlasí s oficiálními postoji k LGBTQ tématům, kulturním změnám nebo migraci.

Jako důkaz této proměny definice pojmu deník uvádí dva konkrétní příklady.

Prvním z nich je případ řeckého křesťanského aktivisty Nektariose Mikkiose poté, co skrze rádio vyzval k nenásilnému protestu proti akci Europride. Přestože jasně odmítl jakoukoli urážku LGBTQ komunity, byl obviněn z nenávistných projevů a strávil víkend ve vězení, informuje Brussels Signal.

Druhý příklad, který podle deníku poukazuje na narůstající autoritářství elit, je případ italského správce populárního protiimigračního účtu na platformě X Radio Genoa Antonia Mastantuona. Policie mu měla zabavit elektroniku, zrušit jeho účet a obvinit jej z podněcování nenávisti, přestože podle jeho slov šlo jen o faktické informace, které zveřejňoval. Vyšetřování již trvá déle než rok.

Podle vyjádření Radia Genoa na síti X platforma spolu s jejím majitelem čelí obviněním, které považuje za neopodstatněná a politicky motivovaná. Mezi hlavní body obvinění patří zveřejnění ankety, ve které měli respondenti určit, která náboženská skupina podle nich způsobuje nejvíce problémů ve světě. Výsledkem bylo, že 60 % hlasujících označilo muslimy, a to se následně mělo stát jedním z důvodů pro zásah římské prokuratury, která Radiu Genoa vytýká, že provedením průzkumu údajně podněcuje islámské teroristy k útokům na křesťany.

„Šílené, úplně převrátili realitu naruby,“ shrnuje Radio Genoa a dodává, že obvinění má vycházet z textu „zkorumpovaných levicových novinářů“.

Must read, soon we will tell you everything a magistrate did on RadioGenoa, there will be very very shocking revelations. After more than a year, they closed investigation on RadioGenova, next Friday we will be heard, for second time, before a possible trial. We will tell… — RadioGenoa (@RadioGenoa) June 15, 2025

Správce účtu Radio Genoa pak 20. července na X referoval o výslechu protikriminálního úřadu v Římě. „Římská prokuratura a zkorumpovaní levicoví novináři, od nichž prokuratura doslova opsala obvinění, mě chtějí umlčet ne proto, že bych spáchal nějaké zločiny, ale proto, že nemyslím jako oni,“ tvrdí Antonio Mastantuona. Sám hovoří o „politickém procesu“ a v případu spatřuje boj za svobodu slova, který hodlá vyhrát.

Today I was questioned by the Anti-Crime Office of Rome, I reiterated that there is a 100% political trial against me. The Rome Prosecutor's Office and the corrupt left-wing journalists, from whom the Prosecutor's Office copied word for word the accusations, want to silence me… — RadioGenoa (@RadioGenoa) June 20, 2025

Dnes Mastantuona informoval, že již podal za Radio Genoa stížnost na italské státní zastupitelství za „nedbalé vedení vyšetřování“ a také na policii, která měla vniknout do jeho domu údajně „barbarskými metodami“ pod výhrůžkami. Mezitím se chystá další stížnost na samotnou římskou prokuraturu a podle Mastantuona „přijdou na řadu“ také „zkorumpovaní novináři“.

„Jejich jediným cílem vzhledem k tomu, že nemáme žádný trestní záznam a neskončíme ve vězení, je zavřít Radio Genova a umlčet nás. Chtějí nám vzít svobodu slova,“ píše Radio Genoa.

We've been sent to trial. We therefore find ourselves facing a trial exclusively at RadioGenoa. These are completely unfounded and fabricated accusations, "remotely controlled" by far-left journalists; anyone can read our tweets. In the meantime, we've filed a complaint against… — RadioGenoa (@RadioGenoa) July 27, 2025

