Útok Hunterem. Bidenova rodina prý vydírá demokraty

Podle nového průzkumu deníku The Wall Street Journal mají američtí voliči velmi nepříznivý pohled na Demokratickou stranu. Až 63 procent jich stranu vnímá negativně, a lze tak mluvit o nejhorším výsledku Demokratické strany v průzkumech od The Wall Street Journal za posledních třicet let.

Pouze 33 procent voličů má na stranu pozitivní názor a jen osm procent velmi pozitivní. Průzkum proběhl mezi 1 500 registrovanými voliči v polovině července.

Zpravodajský server POLITICO tak upozorňuje, že ačkoliv si voliči stěžují na přístup prezidenta Trumpa a Republikánské strany k ekonomice, inflaci, clům a zahraniční politice, přesto i v těchto oblastech více důvěřují republikánům než demokratům. Výjimkami jsou oblasti zdravotní péče a politika očkování, v nichž mají demokraté převahu.

Obliba samotného amerického prezidenta Donalda Trumpa je podle průzkumu v jeho druhém funkčním období relativně stabilní. Prezident má v průzkumu čistou neoblíbenost –7 bodů, zatímco Republikánská strana –11 bodů.

„Demokratická značka je tak špatná, že nemají důvěryhodnost, aby kritizovali Trumpa nebo Republikánskou stranu,“ uvedl demokratický expert John Anzalone. Podle jeho názoru bude mít Demokratická strana v Americe problémy až do doby, než se znovu spojí se svými skutečnými voliči a pracujícími lidmi ohledně toho, koho podporují a na jejich ekonomickém poselství.

Finančník a investor Robert Sterling se v rámci Demokratické strany zaměřil na rodinu Bidenových. Podle jeho názoru po odchodu Bidenových z hlavního proudu Demokratické strany zvolila rodina bývalého amerického prezidenta taktiku „spálené země“. Za pilota kamikadze pak Sterling označil Huntera Bidena, syna exprezidenta Joea Bidena.

Podle Sterlinga už rodina nemá žádné významné příjmy z pamětí, přednášek nebo postů v korporacích, a proto nemá co ztratit.

„Joeovy paměti získaly relativně mizivou zálohu, už nejsou k dispozici žádná místa v představenstvech ani poradenské role v korporacích a nikdo nechce Joeovi nebo Lady Macbeth platit 500 tisíc dolarů za projev, jaké si mohou dovolit Obamovi a Clintonovi, takže rodina nemá co ztratit,“ píše Sterling.

Poselství, které nyní vzkazuje rodina Bidenových, je podle jeho názoru následující: „Najděte způsob, jak nám sehnat peníze, nebo náš charismatický, sprostě mluvící marnotratný syn stráví příštích patnáct měsíců bombardováním vašich dárců a vůdců před volbami do Kongresu a média to budou hltat na každém kroku.“

Nedávno například Hunter Biden ve velmi otevřeném rozhovoru pro Channel 5 zkritizoval elity Demokratické strany, jejich poradce, média i celebrity spojované se stranou. Vzal si na mušku například politického stratéga Jamese Carvilla, kterého označil za bezvýznamného, a Davida Axelroda, bývalého hlavního poradce prezidenta Baracka Obamy.

Biden také napadl demokratické poradce, kteří si podle něj vydělávají miliony na úkor stran. Nešetřil však ani moderátora CNN Jakea Tappera – zpochybnil jeho vliv i sledovanost.

Investor Sterling dodává, že hodně z toho, co Hunter Biden říká, je pravdivé a úroveň zábavnosti je také mimořádná. „Nemám toho chlapa rád, ale je těžké mu v tomto případě nefandit,“ uzavírá Sterling.

The Biden family is going scorched earth after getting pushed out of power in the Democratic Party, and Hunter is their designated kamikaze pilot. Joe’s memoirs got a relatively paltry advance, there are no more board seats or corporate advisory roles, and no one wants to pay Joe… pic.twitter.com/Ag9XlsUIWA