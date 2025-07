Wollner, Máca, Němcová. Výlet KSČM do Ruska je dostal do varu

Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 89% Ne 5% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 10372 lidí

„Čtyři členové Komunistické strany Čech a Moravy byli v Rusku na soukromé cestě po památných místech připomínajících hrdinství Rudé armády a obyvatel Sovětského svazu ve Velké vlastenecké válce. Při zpáteční cestě nebyli vpuštěni do Lotyšska,“ sdělil Novinkám mluvčí Roman Roun.

České Ministerstvo zahraničí o jejich situaci ví.

Senátorka Miroslava Němcová (ODS) čtveřici komunistů doporučila jednu věc. „Ať to zkusí pěšky přes Ukrajinu. Aby viděli, co dokáže jejich pravá vlast – Russko!“ konstatovala na sociální síti X.

Ať to zkusí pěšky přes Ukrajinu. Aby viděli, co dokáže jejich pravá vlast- Russko!

https://t.co/TnRxtyR86m — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) July 27, 2025

Starostka a poslankyně STAN Lucie Potučková naznačila, že vlastně mohou být spokojení, neboť Rusko považují za zemi zaslíbenou.

„A tak je to správné a tak to má být. A vzhledem k tomu, jak to Rusko komanči milují, tak to pro ně jistě není ani újma – jen prodloužení pobytu v zemi zaslíbené. Pak je mi ovšem záhadou, proč se obracejí na ambasádu s žádostí o pomoc,“ konstatovala poslankyně STAN.

A tak je to správné a tak to má být. A vzhledem k tomu, jak to Rusko komanči milují, tak to pro ně jistě není ani újma - jen prodloužení pobytu v zemi zaslíbené. Pak je mi ovšem záhadou, proč se obrací na ambasádu s žádostí o pomoc ??https://t.co/pnfoUmElju — Starostka a poslankyně z Krkonoš - Lucie Potůčková (@PotuckovaLucie) July 27, 2025

Analytik Roman Máca se vyjádřil v podobném duchu.

„No já se divím, že vůbec chtějí zpět a nezůstanou ve své zemi zaslíbené. Předseda KSČM v Nymburku Zdeněk Milata navíc v Rusku dostal skvělou pracovní nabídku,“ pousmál se Máca.

"Členové KSČM byli na výletě v Rusku. Když se chtěli vrátit, Lotyši je nepustili přes hranice," píší Novinky.

No já se divím, že vůbec chtějí zpět a nezůstanou ve své zemi zaslíbené. Předseda KSČM v Nymburku Zdeněk Milata navíc v Rusku dostal skvělou pracovní nabídku. ??‍>???‍>???‍>? pic.twitter.com/6AgJxNvIsP — Roman Maca (@_Roman_Maca) July 27, 2025

Marek Wollner, dnes nezávislý publicista a dříve jedna z hlavních tváří ČT, by podle všeho uvítal, kdyby Rusové čtveřici českých komunistů ponechali ve své širé vlasti.

„Nejlepší by bylo, kdyby si ty český komouše v tom Rusku nechali. Měli by tam blahobyt a mír a pořádek jak řemen. Spasibo a dasvidania,“ konstatoval Wollner.

Nejlepší by bylo, kdyby si ty český komouše v tom Rusku nechali. Měli by tam blahobyt a mír a pořádek jak řemen. Spasibo a dasvidania. — marek wollner (@MarekWollner) July 27, 2025

Anketa Máte důvěru ve velení Armády České republiky? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10546 lidí

„Členové KSČM opět ukázali, na čí straně skutečně stojí. Zatímco Rusko denně útočí na civilisty, unáší děti, vyhrožuje Evropě a vede brutální válku proti Ukrajině – tedy i proti zájmům celé Evropské unie – členové KSČM si klidně jezdí na výlety do Putinovy říše. A co víc – pak se diví, že je Lotyšsko, jakožto odpovědný členský stát EU a NATO, nechce vpustit zpět přes hranice. Není divu. Tohle není normální. Je to výsměch obětem ruské agrese a bezpečnostní hrozba,“ prohlásil nekompromisně.

Členové KSČM opět ukázali, na čí straně skutečně stojí.



Zatímco Rusko denně útočí na civilisty, unáší děti, vyhrožuje Evropě a vede brutální válku proti Ukrajině – tedy i proti zájmům celé Evropské unie – členové KSČM si klidně jezdí na výlety do Putinovy říše.



A co víc – pak… pic.twitter.com/6KA9pBftCz — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) July 27, 2025

Psali jsme: „Zrada českých zájmů.“ Fiala plivnul na V4, Rajchlovi to neušlo Pomalu, ale čím dál hůř. Mezi analytiky roste napětí z Ukrajiny Pokusil se vzdát? Divoká teorie o Zelenském a jednání s Rusy USA donesly „tajně“ jaderné zbraně do Británie, tvrdí expert