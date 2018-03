Matějů (KDU-ČSL): Daňový balíček 2019? Jen hezčí fasáda

Co vláda chystá nového v daních? Ruší se tzv. superhrubá mzda a sazba daně 15 %. Superhrubá mzda je hrubá mzda, která je pro účely výpočtu daně zvýšená o zdravotní a sociální pojištění. Zavádí se nová sazba 19 %, ale jen z hrubých příjmů.

Místo tzv. solidární přirážky daně se zavádí 2. sazba daně - 23 % pro měsíční příjmy nad asi 120 tis. Kč hrubého.

Živnostníci budou mít možnost snížit si základ pro výpočet daně o 75 % zaplacených pojistných.

Kdo si polepší více, kdo méně a kdo vůbec? Jaké mají tyto návrhy smysl?

Navrhované změny povedou ke snížení daní z příjmů a lidem by mělo zůstat v peněženkách cca 26 miliard korun za rok.

Nejvíce si polepší zaměstnanci. Zhruba 4 miliony zaměstnanců zaplatí na daních asi o 23 mld. Kč méně. Na každého tedy připadne úspora asi 5,7 tisíc za rok.

Živnostníků není ani milion. V průměru si každý z nich polepší asi o 3,5 tisíc za rok. Ovšem mezi živnostníky jsou velké rozdíly. Hodně z nich, zejména začínající podnikatelé, drobní zemědělci, řemeslníci a obchodníci, už dnes daň z příjmů neplatí. Ti neušetří nic.

Opět se tedy dělají rozdíly mezi zaměstnanci a živnostníky. A především bez strategického cíle se mění již stokrát měněné. Návrh Ministerstva financí je jen snahou zalíbit se vedle důchodců další velké skupině voličů - tj. zaměstnancům.

Problém naší země nejsou daně z příjmů, které je třeba snižovat. Problémem jsou extrémně vysoké vedlejší náklady práce, chcete-li sociální a zdravotní pojištění, placené jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli. Každá stokoruna vyplacené mzdy je zatížena více než 40 Kč pojistného, což je vlastně jen jinak pojmenovaná daň.

Vysoké zdanění práce bude příčinou obtíží v době hospodářského poklesu. Každá firma si v nejisté době dvakrát rozmyslí někoho zaměstnat, když si spočítá náklady na zaměstnance. Důsledkem bude nepružný trh práce a vyšší nezaměstnanost. Na vysoké zdanění práce nakonec doplatí ti nejméně kvalifikovaní s nejnižšími příjmy.

Pokud vláda chtěla udělat něco pro lidi a pro budoucnost, měla radši snížit sazbu sociálního pojištění o 2 %. Stát by se vzdal ve prospěch zaměstnanců, živnostníků a firem téměř stejné částky, jelikož 1 % bod sníženého pojištění se odhaduje na cca 14 mld. Kč. Bylo by to jednoduché, pro všechny spravedlivé a především prozíravé do budoucna.

Takhle ale vláda zůstala zase jen u populismu.

Ing. Jan Matějů, člen finančního výboru města Pelhřimova

