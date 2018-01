Michálek (Piráti): ANO a SPD svolávají mimořádný imunitní výbor. Chtějí dále obstruovat vydání poslanců Babiše a Faltýnka

Uvedené strany chtějí na příští jednání výboru pozvat spolu s poslanci Andrejem Babišem a Jaroslavem Faltýnkem také nově i vedoucího Sekce řízení rizik při správě daní Generálního finančního ředitelství Praha Jiřího Komárka. Pan Komárek byl na tuto pozici dosazen za vládnutí hnutí ANO na Ministerstvu financí ČR.

Důvodem náhlé pozvánky pana Komárka je podle spekulací to, že má mít kompromitační informace na policejního vyšetřovatele Pavla Nevtípila. Komárek byl ovšem nepravomocně odsouzen za zneužití pravomoci v kauze policejního prezidenta Tomáše Tuhého.

Místopředseda Pirátů a člen Mandátového a imunitního výboru Jakub Michálek k tomu říká: “Když to hraje Andreji Babišovi do karet, svolají ANO a SPD Mandátový a imunitní výbor do tří hodin. Rozhodnutí o vydání poslanců Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání však už od listopadu blokují obstrukcemi, které řádné vyšetření jejich kauzy sabotují.”

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

autor: PV