Michálek (Piráti): Dokumentům pro dlužníky má problém porozumět i člověk s právním vzděláním

Návrhu šablony pro tyto dokumenty se teď bude věnovat Ministerstvo spravedlnosti. Ze strany Pirátů jde o součást dlouhodobé snahy řešit exekuce a dostat lidi z dluhových pastí. Například v červnu letošního roku Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení zastavení nevymahatelných a bagatelních exekucí, součástí novely je i návrh Jakuba Michálka na online přístup ke kompletním datům exekutorské komory.

Deset stránek. To je dnešní rozsah dokumentů, které dostávají dlužníci při zahájení exekuce. Orientovat se v nich může být náročné i pro lidi s právním vzděláním, je přitom obvyklé, že příjemci těchto dopisů jsou lidé s nižším vzděláním a sníženou schopností porozumět textu, kteří se právě kvůli tomu dostali do problémů. Navíc nově zahájených exekucí je zhruba 440 tisíc ročně, což znamená i značné náklady na administrativu.

„Když jsem narazil na dnešní formuláře k exekucím, úplně jsem se zhrozil. Lidé dostávají dokumenty, kterým má problém porozumět i člověk s právním vzděláním namísto toho, aby se jednoduše dozvěděli, komu mají zaplatit kolik peněz a proč a dokdy můžou dosáhnout na snížení exekučních nákladů. Dál už by stačila jen stručná informace, jak se bránit, pokud je požadavek neoprávněný, nebo kde najít dluhovou poradnu,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek s tím, že navrhl zásadní zjednodušení těchto listin, aby byly srozumitelné, přehledné a jednoduché. Cílem je formulář na jeden list A4.

„Mám zkušenost i od lidí kolem sebe, že dopisy od úřadů často odkládají a nerozumí tomu, co a proč od nich úřady chtějí. Proto jsem připravil zásadní zjednodušení těchto dopisů. Inspiraci jsem čerpal ve Velké Británii, pomohli mi také experti Libor Dušek z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Lubomír Cingl z VŠE. Odezva ministerstva, dluhových poraden i exekutorských úřadů byla velmi pozitivní. Věřím, že se nám vyhlášku ministerstva podaří změnit v co nejkratší době. Výzkumy ukazují, že vylepšení formuláře pro tyto dopisy může zlepšit odezvu dlužníků až o dvě procenta, což se povedlo u pokut, a v tomto případě by to znamenalo přínos stovek milionů korun pro věřitele a menší náklady pro dlužníky,” vysvětlil Michálek.

