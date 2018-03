Michálek (Piráti): Když bude starosta přímo volen, musí proběhnout i úprava jeho kompetencí

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové a vážené kolegyně, já jsem jenom chtěl poprosit, abychom tady nestrašili tou přímou volbou starostů. Měli jsme tady strašení, že pokud se zavede registr smluv, tak zkolabuje celá státní správa. Teď tady máme zase strašení, pokud se zavede přímá volba starostů, zkolabuje nám komunální politika. Přímou volbu starostů mají ve všech okolních státech, když se podíváte, Slovensko, Rakousko, Polsko, v některých státech Německa, ne tedy ve všech spolkových státech. Takže tam to mají a funguje jim to. Tak prosím vás, nedělejme z toho, že se tady zavádí nějaká revoluce. V jiných státech to funguje.

Já jsem chtěl navázat na to vystoupení a na to, co zaznělo ve vystoupení pana kolegy Adamce, že by snad měl starosta nějakým způsobem ovládat zastupitelstvo. Samozřejmě pokud se rozdělí, vyčlení se ten starosta a bude přímo volen nezávisle na zastupitelstvu, tak musí proběhnout i úprava jeho kompetencí. O tom jsme se tady bavili minule, že ten starosta musí mít exekutivní kompetence a naopak to zastupitelstvo musí mít kompetence rozhodovat o dlouhodobých strategických rozhodnutích a kontrolovat toho starostu. Takže to samozřejmě s tím půjde ruku v ruce a bude to řešit prováděcí zákon, stejně tak jako to řeší dneska prováděcí zákon "obecní zřízení".

Já myslím, že jedna cesta, která vede z téhle diskuse a zároveň i z té otázky, jak můžeme schválit změnu ústavy, aniž bychom měli prováděcí zákon, je, že můžeme prostě v rámci té ústavy delegovat volbu, přímou volbu starostů, že tak může stanovit zákon. Nikoli tak, že je to všude, ve všech obcích, ať už v malých obcích i v těch největších, v hlavním městě Praze, ale prostě v těch případech, kde to stanoví prováděcí zákon. Protože tím bude vyřešeno i to, že ta přímá volba bude zavedena teprve v okamžiku, kdy budeme mít jasno, jak ty kompetence mezi exekutivní řízení a mezi nějaké strategické směřování budou rozděleny. Děkuji za pozornost.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

