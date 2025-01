Michálek (Piráti): Navržené nové poplatky za mobilní telefony a pro firmy jsou problematické

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dneska máme na programu zákon o České televizi. Mým záměrem skutečně není prodlužovat projednání tohoto bodu. Domnívám se, že bychom měli tento bod projednat. My jako Piráti hájíme nezávislá média, podporujeme valorizaci v případě České televize a nebudeme se účastnit obstrukcí tohoto bodu. Ale současně říkáme, že navržené nové poplatky za mobilní telefony a pro firmy jsou problematické a s těmi nesouhlasíme.

Současně navrhujeme, aby byla konečně zavedena nezávislá kontrola nad hospodařením České televize a Českého rozhlasu, nad těmi více jak 10 miliardami korun. Vláda totiž slíbila občanům v programovém prohlášení vlády, že rozšíří působnost Nejvyššího kontrolního úřadu na Českou televizi a Český rozhlas, a dosud nevyvinula vůbec žádné úsilí k tomu, aby se tak stalo.

Pouze se navyšují poplatky bez toho, aniž by se zavedly mechanismy pro kontrolu hospodaření s těmito penězi. Ti, kteří sledují fungování České televize, dobře ví, jak bolavé místo toto je, protože Dozorčí komise České televize, která měla kontrolovat hospodaření České televize, byla odvolána ze své funkce a následně běžely soudy, které skončily tím, že Česká televize musí nahradit více jak 6 milionů škodu právě členům této dozorčí komise, kteří měli kontrolovat hospodaření, protože Rada České televize je podle soudu odvolala nezákonným způsobem. Tato škoda není po zodpovědných osobách v Radě České televize vymáhána, a naopak Česká televize žádá o to, aby získala více peněz na ty poplatky.

Takže domnívám se, že toto dohromady by nás mělo vést k tomu, abychom projednali rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, aby konečně měl každý člověk, který platí ty poplatky, které se teď ještě navíc budou navyšovat na více jak 2 400 korun ročně, tak aby měl jistotu, že s těmi penězi se hospodaří efektivně, protože ty mechanismy kontroly jsou dneska nefunkční.

Proto navrhuji zařadit jako první bod dnešního programu - a nemyslím si, že by to mělo trvat déle jak deset nebo patnáct minut, bod 149, sněmovní tisk 879, což je novela ústavy rozšiřující působnost Nejvyššího kontrolního úřadu tak, abychom skutečně mohli schválit valorizaci. Jak se ukázalo na minulém hlasování, všechny opoziční strany podpořily tento bod nezávislé kontroly České televize a Českého rozhlasu ze strany NKÚ a vláda, ta si to sama napsala do programového prohlášení vlády.

Přesto nevidíme v podstatě žádnou iniciativu vlády, nepředložili sami žádný návrh, který by to řešil, jak se kasali 93 %. Tak tohle je slib, který je zcela evidentně nesplněný, žádný takový tisk tady není. Je tady pouze návrh Pirátů, který má neutrální stanovisko vlády. Jakmile to vyřešíme za těch deset nebo patnáct minut tím, že vláda je pro, má to v programovém prohlášení, tím, že opozice pro to hlasovala na program, tak to opravdu nemusí být dlouhé, můžeme to schválit a příští pátek můžeme doklepnout tu Českou televizi.

Pravděpodobně tam bude teda asi nutné stanovit nějaké limity pro časová vystoupení, když neprošel náš návrh na to, aby byly limity pro vystoupení řečníků s přednostními právy, jinak se asi hlasování nedobereme. Ale domnívám se, že už opravdu je potřeba, abychom tuto záležitost ukončili, a to z toho jednoduchého důvodu, aby Česká televize skutečně mohla nezávisle pracovat a nemuseli se pořád dívat tady k politikům s toužebným pohledem, jestli jim zvýší, nebo nezvýší poplatky.

Česká televize má být nezávislá a to, jakým způsobem se tento bod vleče a vytváří v podstatě skrytou závislost na těchto veřejnoprávních médiích, na politicích, jestli jim zvýší, nebo nezvýší poplatky, je zcela nežádoucí a nepřijatelné.

Proto si vás dovoluji požádat, abychom splnili slib, který dala vláda občanům v programovém prohlášení vlády, a zařadili ten bod 149, sněmovní tisk 879 Novela ústavy rozšiřující působnost Nejvyššího kontrolního úřadu, buďto na dnešek jako první bod, anebo alternativně na pátek jako první bod.

Děkuji.