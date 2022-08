Michálek (Piráti): Tyto peníze mají jít na pomoc občanům

reklama

Děkuji za slovo. Já jsem se hlásil také s přednostním právem, abych na to krátce reagoval. Dneska jsme se tady sešli a někteří z nás vstávali brzo ráno (hluk v levé části jednacího sálu). Třeba my jsme přijížděli s kolegy ze Země živitelky, abychom projednali věci, které jsou na programu. Jsou to věci, jako je alokovat na pomoc občanům 14 miliard korun, které by se jinak válely na účtech zdravotních pojišťoven. A tyto peníze mají jít na pomoc občanům, protože je jednoduché slibovat každému, kde, kam dáme kolik miliard bez toho, aniž by opozice přišla s tím, kde tyto peníze konkrétně vzít. A teď konkrétně sbíráme peníze, které mohou pomoci lidem, a potřebujeme je, abychom tu pomoc mohli vyplácet.

A ta druhá věc, kterou navrhujeme, je, že se staráme o bezpečnostní situaci v Evropě. Schvalujeme, aby byly další členské státy, potřebujeme spolupracovat v Evropě na bezpečnosti a to není žádný bod, jak to říká SPD, něco, co by bylo zbytečné nebo k čemu by nemělo smysl jednat. Ten program byl oznámen předem, byl oznámen řádně. A teď akorát co vy jste tady předvedli, že jste celý jednací den, deset jednacích hodin jste tady vyblokovali nějakým politickým divadýlkem. To je naprosté pohrdání Poslaneckou sněmovnou. A tím, že máme mít předvídatelný program, aby občané věděli, co se projednává a mohli to sledovat. Člověk, který dneska od rána chtěl sledovat jednání Poslanecké sněmovny k oznámeným bodům, tak teď si bude muset počkat na noc, bude si to muset nějak štelovat a asi ve čtyři hodiny ráno tam bude sledovat, jak se projednávají oznámené body, protože vy jste tady deset hodin defilovali na šedesát různých témat, která na program vůbec zařazena nebyla.

Takže já bych vás chtěl poprosit, buďte jako ti zemědělci, kdyby zemědělci fungovali tak, že budou, že budou rozhodovat takovouto obrovskou délku, takovouto obrovskou dobu o tom, co budou sázet, tak by doteď neměli vysazeno a celá republika si klepe na čelo, jakým způsobem tady obstruujete Poslaneckou sněmovnu. Sami svým chováním tímto způsobem destruujete tu parlamentní demokracii a vytváříte akorát svým vlastním jednáním důvody pro to, aby se musel zužovat prostor pro jednotlivé poslance, abychom tady vůbec něco efektivně projednali! Prosím vás, zamyslete se nad tím, abychom se nemuseli před občany stydět. Děkuji. (Potlesk z pravé poloviny sálu.)

