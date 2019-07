Michálek (Piráti): Vládní návrh zákona o státním zastupitelství je výsměch

„Předkládané vládní novele zákona o státním zastupitelství vytýkame především složení výběrové komise, do které má ministerstvo jmenovat většinu. To znamená, že ministr by měl rozhodující vliv na složení komise, a tedy i na výběr vedoucího státního zástupce. Piráti navrhují, aby v komisi měli většinu zástupci státního zastupitelství, a aby byly zapojeny soudy a další právnické profese,“ říká Michálek.

Vláda navrhuje, aby nejvyššímu státnímu zástupci končilo funkční období už za dva roky a vrchní státní zástupci by se podle vládního návrhu vyměnili současně. Piráti navrhují nejvyššího státního zástupce nechat ve funkci déle a vrchní státní zástupce obměnit s časovým odstupem. Zabránilo by se tak tomu, že by si jeden ministr spravedlnosti mohl sám najmenovat 3 nejvyšší představitele soustavy státních zastupitelství.

„Považujeme za neobhajitelné, aby po dobu aktuální výjimečné situace trvání trestního stíhání předsedy vlády Andreje Babiše docházelo k obměně vedoucích představitelů státního zastupitelství, na kterou bude mít prostřednictvím jím navržené osoby ministra spravedlnosti vliv, protože tyto osoby mohou rozhodovat v jeho věci,“ dodává Michálek.

Dalším nedostatkem vládního návrhu zákona je, že nabývá účinnosti až v roce 2022. Na rozdíl od pirátského návrhu, který může nabýt účinnosti prakticky několik týdnů po jeho schválení parlamentem, vládní návrh zákona s sebou přináší velmi dlouhé přechodné období. Takový odklad vnese do soustavy státního zastupitelství další nejistotu.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Michálek (Piráti): Získáme sbírku zákonů v přívětivé podobě Michálek (Piráti): Vyšel pokyn úředníkům, že nemají dodržovat rozhodnutí Ústavního soudu? Kdyby Babiš a Kalousek odešli... Michálek snil na ČT o vládě s Piráty Michálek (Piráti): Práce v dozorčí radě jsou čtyři setkání ročně nad chlebíčky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV