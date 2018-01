Ministerstvo financí odmítlo poskytnout plné znění vyšetřovacího spisu, Piráti podali rozklad

Na základě neochoty poskytnout veškeré materiály ze zprávy OLAF, podal Jakub Michálek minulý týden rozklad k rozkladové komisi Ministerstva financí ČR. „Na základě prostudování této zprávy se domnívám, že by se měla zveřejnit v plném znění. Nevidím důvod, proč by neměla být poskytnuta i veřejnosti. Tím spíše, že došlo k vynětí dotace pro farmu Čapí hnízdo z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Ministerstvo již dříve uvedlo na svém webu zavádějící informace ke zprávě OLAF. Jediné, co nyní veřejnost s jistotou ví, je to, že se složí na 50 milionů, které skončily v Čapím hnízdě,“ uvedl Jakub Michálek. Kromě iniciativy vyvinuté vůči ministerstvu, požádal Michálek o projednání zveřejnění zprávy i na Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a to s ohledem na veřejný zájem. Michálek, který je vystudovaný právník, rovněž vyjádřil na základě prostudování celého materiálu přesvědčení, že zveřejnění nemůže omezit trestní řízení.

Michálek rovněž ministerstvo požádal o vysvětlení toho, zda bude ministerstvo nárok na náhradu vzniklé škody uplatňovat v rámci trestního řízení nebo jiným zákonným způsobem, aby se zabránilo promlčení. Ministerstvo financí uvedlo, že vzhledem k stále probíhajícímu přípravnému řízení zatím neuplatnilo nárok na náhradu škody. Nicméně nevylučuje, že po seznámení se spisem takový návrh podá, a že s případným nárokem na náhradu škody by se měl k řízení připojit poskytovatel dotace, tj. Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Čechy, jakožto primárně poškozená osoba.

Ministerstvo už dříve avizovalo, že vyjme dotace pro Čapí hnízdo z dotačního programu, a to bez ohledu na to, že výboru ROP Střední Čechy před týdnem odhlasoval nevyjmutí této dotace z evropského financování. K tomu skutečně došlo v pondělí 29. ledna. Ve středočeském výboru ROP navíc došlo v pondělí 29. ledna k personálním změnám. Patnáctičlenný výbor ovládala dosud koalice ANO, STAN, ODS a Nezávislých Středočechů. Ta se loni rozpadla a nynější vedení kraje tomu chce přizpůsobit i složení Výboru ROP Střední Čechy.

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Piráti nesouhlasí s navyšováním parkovacích kapacit na Václavském náměstí Piráti radí ministryni jak zvládnout Airbnb a vyřešit drahé bydlení Piráti zařídí náhradní dopravu na Libeňském mostě Piráti vítají odložení sankcí za nevydávání eReceptů, povinnost chtějí ale zrušit úplně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV