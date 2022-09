Ministr Balaš: Jim se nevyplatí, aby nastupovali do našich středních škol

reklama

Děkuji, paní předsedající. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, vy si mě asi dneska chcete užít, jsou to moje první interpelace, ale já děkuji, že se ptáte, protože diskuse a vyjasnění si těch otázek je důležité. Ministerstvo školství pravidelně sleduje, kolik dětí se registruje, mělo nějaké předpoklady, skutečně někdy koncem minulého školního roku to vypadalo až na těch 130 tisíc, ale ten počet se neustále mění, některé rodiny odcházejí, jiné přicházejí. V současné době, pokud jde o tabulky, a máme dokonce i podle registrace k 30. 6. podle jednotlivých ORP, podle krajů, kolik dětí v které škole nebo v které ORP je. Někde ten problém je větší, někde horší. Jenom pokud jde o čísla, tak celkem na mateřských školkách je zatím registrováno asi 10 185 ukrajinských dětí, ale některé už přestaly ty školky navštěvovat, takže k nějakému datu, k 6. 9., my budeme mít pevná data 15. 9., tak to bylo 9038. Pokud jde o základní školy, tak s těmi, kteří byli přijati a kteří skutečně nastoupili a neodešli, tak na základních školách je to 42 614 žáků, na středních školách je to 4037, na konzervatořích 105 a na VOŠkách 140, celkem je to 55 898.

Nás trošku zarazil ten problém u středních škol. Zdá se nám, že těch studentů na středních školách by mělo být víc, a to, kolik jich tam je, je tak zhruba 25 až 30 % proti předpokladům. Tak jsme se snažili zjistit, čím to je. Problém je v tom, jak jsme zjistili, a shodují se jak data, tak research, tak náš nezávislý průzkum, že za prvé tedy nejde o povinné vzdělávání, za druhé ty děti, které mají 16, 17 let, tak chodí do ukrajinských škol on-line, a ten jejich systém je trošku jiný, je to jedenáctiletka s tím, že pak složí maturitu nebo závěrečnou zkoušku, hlásí se na univerzitu, a jim se nevyplatí, aby nastupovali do našich středních škol a ještě si protáhli o dva roky studium, protože se nejdřív musí naučit česky a pak ještě ten systém je trochu jiný.

Jiná situace je u ukrajinských dětí a rodin, které tady měly zázemí a jejichž děti se do toho našeho systému zapojily. Jiná u těch, které tady ty vazby neměly. U nich také není úplně jasné, jestli se chtějí, nebo nechtějí vracet. Takže opravdu ta situace je velmi pestrá. My se snažíme zjistit další informace. Já jsem říkal, že jeden problém je v tom, že fungují Ukrajinci na jiných sociálních sítích, než my jsme zvyklí, je to hlavně Telegram, TikTok, takže jsme zaměřili ty kontakty i na tyhlety sítě. A nejenom, že zjišťujeme, že k některým těm rodičům se nedostaly informace, jak mají, ale zjišťujeme i nějaké názory na to, proč nechtějí třeba ti teenageři nastupovat na těch školách, ale to je typicky odezva jejich.

Takže jim se to nevyplatí a nemusí u nás chodit do školy na rozdíl od těch dětí, které jsou na základních školách. Ale každopádně vy jste zmínil ty homogenní třídy. To je problém jenom někde, většina těch ORP škol má, řekněme, jednoho až pět ukrajinských dětí, ale někde jich je skutečně třicet. A pokud jde o tu integraci, tak je to samozřejmě složité. My tedy v těch datech máme také a snažíme se oslovovat i ukrajinské pedagogy, kteří tady jsou, anebo asistenty... ale co jsem to chtěl říct, ano... ty homogenní třídy někdy budou asi nezbytné a ta jejich integrace bude muset probíhat nikoliv prostřednictvím toho základního vzdělání online, ale prostřednictvím mimoškolních aktivit, protože chápeme, že vzdělávání je mnohem širší koncept, není to jenom získávání informací, ale také sociální dovedností.

Takže v tomhle ohledu určitě budeme pokračovat a uvidíme, ustálí se ten počet zhruba někdy v polovině září, těch problémů je celá řada. Největší problém je asi čeština v některých případech, ale u těch menších dětí je to menší problém, tam to spontánně zvládnou, u těch dalších to bude asi větší a v mimořádných situacích bude třeba, aby se nejdřív naučily česky a pak začaly chodit do školy znovu. Ale řešíme neustále ty jednotlivé otázky a snažíme se komunikovat jak přímo, tak prostřednictvím ukrajinské... (Předsedající: Pane ministře, čas.) ambasády. Děkuji.

doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. STAN



