Ministr Bartoš: Doba se mění. A to rychleji, než kdy dříve

Kdo nechce zůstat pozadu, může se vzdělávat. Nikdy to nebylo jednodušší. Umělá inteligence, kyberbezpečnost, nebo práce v informatice nejsou “španělská vesnice”. Kdo chce, může to zjistit zdarma a z pohodlí domova ve vzdělávacích videích, podcastech, kvízech, a dalších materiálech, které jsme pro vás připravili přehledně na jedno místo.

Najdete tam třeba bezplatný online kurz o tom, co je umělá inteligence, čeho lze a nelze jejím prostřednictvím dosáhnout a jak ovlivňuje naše životy. Taky je tam Desetidílný podcastový seriál KyberGuru, který posluchačům osvětluje témata, co se týkají každého uživatele internetu. Nebo jsou tam i e-booky a to nejen pro učitele a žáky, ale i třeba rodiče, kteří by rádi se svými dětmi probrali jejich bezpečný pohyb na internetu.

Ani nejmocnější antivirový program nezabrání tomu, že spousta lidí svá hesla dobrovolně zašlou internetovým podvodníkům. Chceme-li mít společnost připravenou na výzvy 21. století, musíme začít vzděláváním sami u sebe.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

