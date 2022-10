Ministr Bartoš: Infrastruktura je při přechodu na elektromobilitu zcela zásadní

reklama

Dámy a pánové,

já bych jenom v krátkosti chtěl uvést ten dnešní tisk, jenom zase ty nejdůležitější informace. Už jsme zde několikrát měli možnost diskutovat tak velké detaily. Jedná se o návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel, který se týká zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících. Jedná se o implementační předpis k novelizované Směrnici 2009/33/ES o podpoře čistých energeticky účinných silničních vozidel.

Fakticky tato Směrnice ve svém novelizačním znění požaduje po členských státech, aby zajistily, že při pořizování silničních vozidel prostřednictvím nadlimitních veřejných zakázek budou pořizovány jisté stanovené podíly nízkoemisních vozidel v harmonogramu do roku 2005 a dále. Návrh, který zde leží, má toto zajistit.

Já už jsem to několikrát zmiňoval, ta transpoziční lhůta pro implementaci té novely uplynula již 2. srpna minulého roku, je to tedy jeden z nejpalčivějších implementačních dluhů toho předchozího období a proti České republice již bylo zahájeno řízení o nesplnění povinnosti České republiky notifikovat transpozici Směrnice. A hrozí nám tedy bezprostřední finanční sankce. Velmi tedy záleží na tom, aby ten zákon byl přijat co nejdříve, protože případná sankce se bude odvíjet právě od lhůty zpoždění té transpozice od toho data, ke kterému byla závazná.

Já tedy připomínám, že pokud by byla podána žaloba, že k implementaci došlo pozdě, a i kdybychom ji stihli dotáhnout, v momentě podání žaloby už Česká republika musí platit. Proto tou ambicí bylo probrat tento tisk co nejdříve.

Já bych jenom chtěl zdůraznit, že se v případě tohoto návrhu jedná o čistou transpozici, neboli povinnosti, které tato novela obsahuje, nikterak nezpřísňují požadavky kladené evropským právem, naopak Česká republika využila veškerých možností jak dopady tohoto zákona zmírnit. Je to možnost těch jednotlivých výjimek, na které se ta legislativa nevztahuje, ať už je to doprava a velikosti třeba těch autobusů a podobně, nebude se to týkat žádných sanitek, což občas zaznělo, ani hasičských vozidel, ani tanků, co tady bylo mnohokrát podle mě žertem vytaženo, tank na baterky to rozhodně není.

Využili jsme také možnosti, aby zadavatelé mohli plnit povinnost minimálního podílu nízkoemisních vozidel společně. Jsou to třeba města, která společně nakupují, město s čistě autobusovým provozem a město, které má jen trolejbusy, aby zde byly možné ty kombinace.

A samozřejmě ten zákon dává možnost naplnit požadavky Směrnice až ke konci toho sledovaného období.

K návrhu byl předložen pouze jeden pozměňovací návrh, který je technického charakteru a se kterým budu moci jako předkladatel zákona vyslovit souhlas. Jiné pozměňovací návrhy nejsou ani ve druhém čtení a ta diskuse se především vedla o tom, zda tento návrh zákona jako celek má být schválen či nikoliv, ne o jeho jednotlivých modifikacích.

Já bych chtěl jenom uvést - a zaznělo to a já s tím plně souhlasím - tento návrh není vhodným nosičem pro všeobecnou diskusi o mobilitě, nicméně, a to si myslím, že je zcela legitimní diskuse, i s tím, jak se bude vyvíjet otázka elektromobility a naplňování tohoto zákona v případě jiných alternativních nebo řekněme čistějších pohonů, ať už je to vodík či další, máme několik let na to, abychom v rámci jednotlivých příslušných resortů, ať už je to MPO či další, i ve věci dotačních titulů evropských či dobrého míření řekněme titulů národních, pokud takovéto budou, akcelerovali zejména infrastrukturní investice, které tuto změnu, která prostě jednou přijde, podpoří, ať už je to lehčí umisťování nabíjecích stanic či čerpacích stanic na specifický pohon v daných městech, skutečně ta infrastruktura, která souvisí i s tím postupným přechodem na elektromobilitu, který bude nastávat v Evropě i ve zbytku světa, je zcela zásadní.

Proto je důležité kromě toho bavit se o této implementaci, pak v následujících letech maximálně akcelerovat podporu rozvoje infrastruktury, která s tou modernizací zásadně souvisí.

Já vám děkuji.

