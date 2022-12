Ministr Bartoš: Nenutíme lidi do nějakého procesu, ale nabídneme jim ho jako možnost

reklama

Děkuji za slovo. Já jsem poslouchal před tou pauzou, která nastala, některá vyjádření, ona zde nezazněla poprvé. Já bych chtěl uvést jenom některé věci na pravou míru a možná je dát i do širších souvislostí. Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 9640 lidí

Druhá věc, která tady zaznívá a já se k tomu vyjádřím, měli bychom se dívat na všechny případy, kde operujeme dobrovolností a povinností, pokud možno stejnou optikou. Co to znamená? Ano, v řadě případů to, že něco je povinné má ten sekundární efekt, že se v daném segmentu vlastně něco stane, co se dlouhou dobu nedělo. Já, když se vrátím k toliko zmiňovanému EET, tak ano, zavedení povinnosti EET pro určitý segment vedlo k digitalizaci toho segmentu, k připojení se těch provozoven a obchodu online, a pak v době covidu se na to docela i zaměřily z firmy, které dělají platební karty a dodaly tam terminály a teď vlastně možná díky této iniciativě původně EET se, podle mého názoru, nevybralo nějak extrémně více daní, ale došlo k digitalizaci tohoto segmentu. To je věc obchodní, stejně tak chápu zřizování datových schránek pro ty podnikající subjekty, neboť tyto vstupují do nějakého již regulovaného vztahu se státem, mají nějaké povinnosti, mají nějaká práva a podle mě je legitimní definovat způsob komunikace mezi třeba OSVČ a státem, či potom v té komunikaci.

Ohledně fyzických osob tady někdo zmiňoval eRecept. Díky za eRecept, ale my jsme zažívali vlastně takovou podobnou věc a já jsem zde vystupoval hodně proti tomu. Byla to otázka automatického sdílení lékových záznamů při návštěvě doktora. To bych ještě skousl, ale i při návštěvě lékárny, kdy se ten občan mohl nějakými kroky, které nebyly úplně jednoduché vlastně takzvaně optautnout (?). Vlastně zrušit to automatické sdílení těch lékových záznamů při návštěvě třeba lékárny nebo u lékaře. Vedli jsme tady o tom poměrně sofistikovanou diskuzi a nakonec to tedy zůstalo, takže ty záznamy jsou sdílené a člověk může říct, že je sdílet nechce a pomocí několika kroků je vlastně jaksi zaslepit a říct, že teda odebírá souhlas ke sdílení. U toho zřízení datových schránek je pravdou, že faktická povinnost využívat těch datových schránek v tom zákoně nebo v tom balíčku DEPO nikdy stanovena nebyla. Bylo tam automatické zřízení datové schránky, a to nastavení bylo u použití té bankovní identity. Nicméně, když se podíváme na trendy, které jsou v komerčním světě a určitě to všichni znáte, tak dlouhá debata je, jakým způsobem se člověk přihlásí třeba k odběru nějakých reklamních newsletterů nebo nějakých informací, které mu pak zasílá ten třetí subjekt.

A bylo to s informovaným souhlasem, nebo že k tomu získá nějaký benefit. A jediná změna, která se tedy v tuto chvíli děje, je, že k tomu zřízení nedojde automaticky. Ale my bychom měli ty občany - a bude to procento nižší - vlastně k tomu rozhodnutí dovést tím, že to je výhodné, že tím získají kromě toho, že vám tam přijde pokuta za rychlou jízdu, anebo nějaký dopočet od úřadu, že vám tam taky přijde nějaká zpráva, která je relevantní a je ze své povahy pozitivní. Například, že tím začnou komunikovat třeba benefity zdravotní pojišťovny a mnoho dalších.

Takže já si nemyslím, že ta změna toho opt in či opt out je nějaká výrazně dramatická. Věřím, že vzhledem k tomu, že ten kontrakt mezi státem a podnikajícími subjekty je nějak nastaven, a třeba OSVČ i z mého pohledu za této vlády i předchozí nakonec třeba i v návrzích, které pocházely od paní poslankyně Schillerové, mají řadu speciálních výhod třeba týkajících se limitu nastavení, jak podávají daňové přiznání a spoustu dalšího, takže ten požadavek na to, aby používali datovou schránku a byla jim zřízena, je jakoby legitimní a je z tohoto pohledu vyvážený. Prostě ten režim, do kterého přepínáme, je takzvaný režim Be no evil, nebuďte ďábel, to znamená, nenutíme lidi do nějakého procesu, ale nabídneme jim ho jako možnost. Ano akceptuji, že bude menší ten zásah, ale věřím, že postupně lidi budou přecházet na služby nejen datových schránek, ale na eGovernment.

A možná poslední věc, ono to tady zaznívá neustále dokola od paní poslankyně Vildumetzové Mračkové. A já si teda nejsem jist, ale pokud se podívám na konkrétní hlasování v rámci balíčku depo, myslím si, že ten pozměňovací návrh přicházel od pana poslance Králíčka, tak já, když se podívám na hlasování klubu STAN a Pirátů, tak ze STAN myslím, že byl jeden poslanec, který byl pro tento návrh, a z klubu Pirátů, myslím, že pro něj hlasoval pouze Vojta Pikal.

Vy jste pro to hlasovali, aktivně jste to chtěli a teď z toho couváte. Tak já jsem se ptal pana Králíčka a těžko si pamatuje někdo, včetně mě, ale snažil jsem se dohledat to inkriminované hlasování, nebudu vás tady zatěžovat, které to bylo, ale jsem přesvědčen, že to, co je tady prezentováno, vy jste pro to všichni aktivně hlasovali, z pohledu Pirátů a Starostů rozhodně není založeno na pravdě. Děkuji.

