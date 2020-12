Ministr Blatný: Není to žádným způsobem snaha o to brojit proti sportu

reklama

Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, pane poslanče, v rámci odpovědi na interpelaci týkající se opatření upravujících provoz sportovišť, zejména tedy bohužel v nastávajícím, nově nastávajícím systému číslo 4, nebo úrovni číslo 4 toho protiepidemického systému, mně dovolte připomenout hlavní východiska, která jsou používána v procesu nastavování těch protiepidemických opatření.

Anketa Chcete, aby vláda přes Vánoce a Silvestra otevřela hospody? Ano 21% Ne 79% hlasovalo: 5907 lidí

Prvním důležitým východiskem je hodnocení rizika šíření nákazy v závislosti na časovém a distančním faktoru, na charakteru prostoru, ve kterém se ta osoba pohybuje. A v neposlední řadě i na typu tělesné aktivity vykonávaného v tom hodnoceném prostoru. Druhým důležitým východiskem je potom skutečnost, že u infekčních nemocí se vzdušným mechanismem přenosu či tzv. kapénková infekce, mezi které onemocnění, o kterém zde mluvíme bezesporu patří, není z objektivních důvodů ve všech případech možné jasně označit prostředí, ve kterém se pacient nakazil. A z uvedených důvodů je vykázání nebo přesná definice místa nákazy zejména při komunitním šíření v rovině pravděpodobnosti a nedá se hovořit o jasně prokázaném nebo spíš prokazovatelném faktu.

A pokud se ve vykazování případů neobjevují sportoviště v takové míře, která by jim akcentovaně jaksi patřila při tom daném stupni rizika, je to zejména z výše uvedených důvodů. Já zcela jasně vnímám potřebu sportovních aktivit v kontextu zdravého životního stylu, ale je pravda, že právě u sportovních aktivit se zvýšenou dechovou činností v uzavřených prostorách, kde jsou si lidé blízko, je rizikem, které je obecně popisováno. Že bychom měli my, nebo jakákoliv jiná země nějaká přesná nebo tvrdá data tzv. k tomu, abychom to mohli vyvrátit nebo prokázat na konkrétních případech, ta situace tak bohužel nestojí. A když srovnáme tuto aktivitu v rámci třeba ostatních aktivit v obchodech a v pohybu na pracovišti, tak bohužel musíme konstatovat nepříznivou kombinaci toho časového a distančního faktoru společně se zvýšenou mírou dechové aktivity a frekvence, která v tom smyslu posouvá sport především v jeho volnočasové a neorganizované aktivitě do rizikové skupiny.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Já si plně uvědomuji to, co říkáte, i to, co říkají lidé v té aktivitě, není to žádným způsobem snaha o to brojit proti sportu. Vítám rovněž řadu aktivit, které byly směřovány k tomu, abychom proaktivně vymysleli, jakým způsobem bude sport umožněn. V tom rizikovém stupni 4 nebo 5, do kterého možná budeme směřovat, si to opravdu nějak uvědomit neumím, nebo představit neumím. U nižších stupňů rizika naopak do budoucna ano. Jenom si myslím, že jsme se snažili i v tomto smyslu vyjít neorganizovaným nebo amatérským sportovcům vstříc v tom stupni číslo 3, kde jsme se snažili udělat všechno proto, aby při dodržení různých opatření a případně testování byly ty aktivity povoleny a tak to i bylo.

Ale v současné době, kdy se situace bohužel opět zhoršuje, musím upřednostnit preventivní opatření, která jsou zaměřená na ochranu zdraví před tady tímto jinak jistě prospěšným, nebo touto jinak jistě prospěšnou snahou. Takže myslím si, že do budoucna můžeme a měli bychom společně připravit systém na to, aby jakmile to bude opět možné, jsme udělali všechno pro uvolnění těch sportovních aktivit. V současné době, kdy se ta opatření bohužel musí zpřísňovat, si to ale uvědomit nebo představit nyní neumím.

Děkuji vám.

Psali jsme: Blatný: Očkování? Nejsme otloukánci! Bude to včas Ministr Blatný: Opět připomínám možnost plošného dobrovolného bezplatného testování Ministr Blatný zhodnotí další vývoj epidemie covidu-19 Ministr Blatný: Do České republiky shodně s Velkou Británií jako první přijde pravděpodobně Pfizer

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.