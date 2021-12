Ministr Brabec: Firmy skončí svoji činnost ještě dříve než se dožijí té investice

reklama

Děkuji za slovo. Já jsem původně chtěl reagovat na pana kolegu Adamce, který tady hovořil o Modernizačním fondu a chtěl jsem jenom vysvětlit pár čísel, ale krásně mi nahrál pan kolega Farský, pan předseda Farský, a já si prostřednictvím paní předsedající, pane předsedo, vyprošuji slova jako vytunelování Modernizačního fondu. Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 13% Nebude 84% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 891 lidí

Ale to není to téma. Já chci říct, že právě proto jsem přišel, abych jenom ještě upřesnil pár čísel, protože pan kolega Adamec řekl věc, která je určitě důležitá a je důležité na ni reagovat. To znamená znovu konkrétní čísla, my jsme zatím z Modernizačního fondu vypsali už v letošním roce sedm výzev s alokací zhruba 18 miliard korun. 26 projektů už jsme podepsali, schválili a 300 projektů za dalších 30 miliard korun je v posuzování. V období 2022 až 2023 očekáváme, že budou požadavky na Modernizační fond zhruba 50 miliard korun. To jsou momentálně čísla, ta se posílala Evropské komisi, ale zdroje, které budou k dispozici z Modernizačního fondu, jak jsem říkal, by měly být do konce roku 2023 100 miliard korun. Takže je jasné, a to chci znovu zdůraznit, že bez toho, abychom nějak blokovali možnost čerpání z Modernizačního fondu - mimochodem ty fotovoltaické panely a další pro občany to je především záležitost, řekněme, spíše Nové zelené úsporám, a ta už mnoho let velmi úspěšně běží a udělali jsme s ní desetitisíce projektů. Nicméně je jasné, že ten Modernizační fond je důležitým zdrojem. Ale, a to si, prosím, uvědomme, ty projekty, které z něj budou čerpat, včetně těch velkých projektů například tepláren, jsou projekty rozložené do mnoha let. Zeptejte se pana kolegy Krále, jak dlouho plánuje a kdy očekává, že by teplárna v Českých Budějovicích měla reálně najet ty nové zdroje, které budou třeba využívat.

To znamená, že to není o tom, že bychom letos nebo příští rok už potřebovali všechny ty peníze. Ne, ty budeme postupně potřebovat. A já ujišťuji, že i kdybychom si podle toho našeho návrhu, řekněme, část těch povolenek předisponovali do státního rozpočtu, což já tedy neberu jako tunelování, když peníze půjdou do státního rozpočtu, tak v tuhletu chvíli je můžeme využít jinak. Ale co je úplně nejdůležitější, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, že to je rychlá cesta. Ono se totiž klidně může stát, že pokud nepomůžeme těm lidem a nepomůžeme těm firmám, tak oni skončí svoji činnost ještě dříve u těch firem, než se vůbec dožijí té investice. Takže tady je potřeba právě ta provozní pomoc rychle na to, abychom jim ty peníze dali a třeba i u těch tepláren, abychom pomohli dřív, než se ti lidé ve finále rozhodnou, že se od té teplárny odpojí a půjdou do nějakého kotle na dřevo.

Takže proto jsou ty návrhy, abychom ty peníze získali rychle a přitom to vůbec neznamená, že bychom ten Modernizační fond nějak ohrozili. Děkuju. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

Mgr. Richard Brabec ANO 2011



ministr živ. prostředí v demisi Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Brabec: To není houska na krámě Ministr Brabec: Na adaptace měst a obcí na změnu klimatu posíláme další téměř dvě miliardy Ministr Brabec: Radek je velmi zkušený odborně a člověk s charismatem Ministr Brabec: Další školy, nemocnice, úřady ušetří na energiích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama