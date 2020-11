Ministr Brabec: Nedokážu si představit, že by se viník nenašel, padni komu padni

reklama

Na půdě městského úřadu ve Valašském Meziříčí se setkali zástupci všech dotčených orgánů, kterých se týká řešení havárií podle vodního zákona a zákona o integrovaném záchranném systému, a účastnili se tak konkrétně všech tří akcí, které probíhaly v souvislosti s úniky nebezpečných nebo znečišťujících látek do řeky Bečvy v posledních dvou měsících. Ministr životního prostředí na pracovním setkání informoval o konkrétních krocích a opatřeních Ministerstva životního prostředí v návaznosti na kyanidovou havárii a další úniky škodlivin do Bečvy, s dotčenými úřady prodiskutoval i další podněty.

Komentář ministra Brabce:

„Již jsem zadal přípravu rychlé novely vodního zákona, kde zaprvé zvýšíme maximální sankci ze současných pěti na padesát milionů korun a jasně vymezíme zákonem i navazující vyhláškou kompetence jednotlivých úřadů při řešení mimořádné havárie, která přesahuje území jedné obce. Vznikne také jednotný registr výustí vedoucích do hlavních vodních toků, protože informace, které mají úřady k dispozici, jsou nyní roztříštěné. V něm by se sbíhaly také údaje o firmách a látkách, především nebezpečných, se kterými ve svých provozech pracují.

Už dříve jsem oznámil, že legislativu dále chceme upravit v oblasti vypouštění a ohlašování látek znečišťovateli do toku, můžeme snížit ohlašovací prahy nebo rozšířit vějíř sledovaných látek, aby byly znečišťovatelé pod větší, a to i veřejnou kontrolou. Už několik let pro to máme vytvořenou funkční pracovní skupinu, ve které jsou zastoupeny jak znečišťovatelé, tak nevládní organizace, zaměřenou mimo jiné právě na úpravy legislativy týkající se látek vypouštěných do životního prostředí. Tam začneme diskutovat monitoring a limity látek jako jsou kyanidy, měď, nikl a další. Evropská komise už tři roky realizuje tzv. fitness check příslušných směrnic, zaměřených na monitoring vod a znečišťujících látek, na jehož základě očekáváme zahájení jednání o zpřísnění evropské legislativy. Bude jen dobře, když Česká republika bude v této věci o něco napřed a bude moci do evropské debaty přispět s konkrétními návrhy.

Anketa Jste pro otevření obchodů a restaurací? Ano 58% Ne 42% hlasovalo: 15790 lidí

Konkrétně na Bečvu také chceme jako pilotní projekt ve spolupráci s podnikem Povodí umístit přístroj pro dlouhodobý monitoring kvality vod.

Připravujeme se také na možnost poprvé v historii uplatnit na uložení nápravných opatření a finanční náhradu za poškození přírody zákon o ekologické újmě, k tomu ale samozřejmě musíme znát viníka a příčinu katastrofy. Ale pokud to výsledky znaleckých posudků umožní, tak ho budeme chtít využít,“ oznámil dnes ministr životního prostředí Richard Brabec a dodal:

„Co se týká kyanidové havárie na Bečvě, sám jsem velmi nespokojený s tím, jak dlouho vyšetřování trvá. Na druhou stranu rozumím tomu, že pro pozdější neprůstřelnost důkazů u soudu je potřeba, aby byly co nejlépe podložené a mohly se o ně orgány činné v trestním řízení opřít, a mám v ně v tomto smyslu plnou důvěru. Nedokážu si představit, že by se viník nenašel, padni komu padni. Nesmí tady zůstat pocit, že snad někdo něco zametl pod koberec, protože to mohu jednoznačně vyloučit. Policie i další úřady na dnešním jednání ocenily práci České inspekce životního prostředí, a to je pro mě také dalším signálem, že z její strany proběhlo vše standardně, odborně a nezávisle.“

Mgr. Richard Brabec ANO 2011



ministr živ. prostředí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Brabec: Letos čelíme v národních parcích enormnímu nárůstu turistického ruchu Ministr Brabec: Obžalovaný využije všech možností jak zpochybnit důkazy Ministr Brabec: Prosím, nechme pracovat orgány, činné v trestním řízení Ministr Brabec: Odpadový balíček se připravoval řadu let

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.