Ministr Brabec: Poškození klienti mají mít možnost podat hromadnou žalobu

Vláda Andreje Babiše odsouhlasila na jednání ve středu 4. dubna 2018 záměr ministra spravedlnosti připravit zcela nový zákon, který umožní lidem i firmám poškozeným nekalým či protiprávním jednáním společně podat na viníka hromadnou žalobu. Návrh zákona by mělo ministerstvo vládě předložit do 31. března 2019.

Ministerstvo spravedlnosti v návrhu věcného záměru zákona o hromadných žalobách upozorňuje na nedostatek v současné legislativě, kdy se lidem – především spotřebitelům poškozeným nekalým či protiprávním jednáním podnikatelů či třeba zaměstnancům, kteří se cítí poškozeni v pracovně-právních vztazích – nebo podnikatelům z finančního hlediska kvůli nepoměru způsobené škody a nákladů na soudní řízení nevyplatí podat na viníka žalobu jednotlivě, ale poškozených je tolik, že se v souhrnu jedná o značnou společenskou škodu. Velmi často se v současnosti stává, že se poškození z tohoto důvodu svých nároků nedomáhají, a viník tak zůstane nepotrestán, případně se poškození musí velmi komplikovaně sdružovat formou zakládání nových právních subjektů, které je pak v soudním sporu zastupují.

Tuto praxi chce Ministerstvo spravedlnosti změnit a umožnit poškozeným, aby mohli za určitých podmínek žalovat viníka společně, a to podle principu opt out. Inspirovat se chce americkou právní úpravou class action a pro svůj záměr už získalo podporu i spotřebitelských organizací. Vláda si rovněž od nového právního předpisu slibuje, že uleví přetíženým soudům, které nebudou muset řešit často desítky podobných případů, a současně minimalizuje riziko nejednotného rozhodování.

Vláda, dnes pod vedením 1. místopředsedy a ministra životního prostředí Richarda Brabce, také posuzovala několik poslaneckých návrhů novel zákonů a ke všem vydala nesouhlasné stanovisko.

Návrh skupiny poslanců KSČM na vydání ústavního zákona o referendu ministři odmítli mj. proto, že vymezení předmětu referenda považují za příliš široké. Poslanci KSČM navrhují hlasovat i o členství České republiky v mezinárodních organizacích či o odvolání prezidenta republiky. K vyvolání referenda by také stačilo relativně malé množství petentů, pouze 100 000 podepsaných, a návrh neobsahuje ani minimální kvórum oprávněných hlasujících občanů nezbytné pro platnost referenda.

„Jsme samozřejmě připraveni ve sněmovně diskutovat některé prvky, které se i v tomto návrhu objevují, v rámci projednávání ostatních návrhů tohoto zákona. Asi nejblíže představám vlády je návrh, který předložili kolegové z ČSSD,“ konstatoval vicepremiér Richard Brabec.

Návrh zákona o náhradním výživném, předložený poslanci KSČM, vláda nepodpořila proto, že podle názoru ministrů není žádoucí zvýhodňovat navrženým institutem náhradního výživného některé rodiny v nepříznivé sociální situaci oproti jiným tím, že by jejich problémy s placením výživného jedním z rodičů řešil stát. Za spravedlivější prostředek k podpoře těchto rodin vláda považuje existující systém dávek osobám v hmotné nouzi.

„Vláda nicméně považuje tuto záležitost za zásadní a je mimochodem i předmětem vyjednávání o vládě. Jednáme jak s KSČM, tak i s ČSSD o řešení otázky spíše zálohovaného výživného. Tedy o tom, jak by se stát měl zapojit do řešení situace, kdy se především ženy po rozvodu dostávají v řadě případů do nepříznivé sociální situace. Je tu několik možností a vláda se kloní k tomu, že by systém pomoci měl být řešen komplexně. Není to totiž jen o vymáhání výživného. Shodujeme se s kolegy z KSČM i ČSSD, že otázku zálohovaného výživného je třeba řešit a bude to i jedna z priorit případné budoucí vlády,“ slíbil vicepremiér Richard Brabec.

Poslanecký návrh na novelu školského zákona měnící podmínky předškolní docházky odmítla vláda podpořit proto, že není podpořen odbornými analýzami. Kabinet se navíc domnívá, že předškolní docházka by měla dál sloužit výhradně dětem s odkladem povinné školní docházky, a nikoli dětem s tzv. odkladem věkem, které mají jiné potřeby a vyžadovaly by i jiný způsob práce.

Vláda projednala a schválila také metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech. Cílem metodického pokynu je zavést do služebních úřadů jednotné prvky řízení kvality podle normy ISO, což v důsledku pomůže zmapovat jednotlivé procesy na úřadech a přispěje k nápravě případných problémů. Vláda si od jeho zavedení slibuje mj. zlepšení organizace práce a zlepšení image a kultury zapojených úřadů.

„Tento metodický pokyn už byl úspěšně testován na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a na Ministerstvu zemědělství,“ podotkl vicepremiér Richard Brabec.

