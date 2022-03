Ministr Gazdík: Do mnoha českých škol už usedly děti z Ukrajiny

reklama

Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové, vážená paní předsedající.

Dovolte mi, abych za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odůvodnil předložený návrh zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, sněmovní tisk 172. Ze strany Ministerstva školství jde o rychlé řešení nejzávažnějších problémů v oblasti školství pro příchozí z Ukrajiny. Uvědomme si prosím, že jsme 14 dnů od začátku konfliktu, nicméně do mnoha českých škol už v minulém i tomto týdnu usedly děti z Ukrajiny a tento návrh zákona je to nejnutnější, co chceme udělat pro to, aby ředitelé nemuseli porušovat zákon jak z hlediska obsahu vzdělávání pro ukrajinské děti, aby mohli k situaci přistupovat racionálně, rychle a efektivně.

Ministerstvo školství umožnilo podat připomínku k návrhu. Ty relevantní byly zpracovány. Osloveny byly koaliční poslanecké kluby, ale i všichni členové školského výboru a všichni členové školského výboru Senátu. Dotyčný návrh jsme zkonzultovali se všemi školskými asociacemi a zkonzultovali jsme také věc přerozdělování jednotlivých žáků v případě nedostatečných kapacit s kraji. A i kraje vyjádřily s tímto návrhem souhlas.

Mgr. Petr Gazdík STAN



ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Hlavní teze návrhu jsou úprava přijímání příchozích osob k předškolnímu, základnímu, střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání - případě předškolního a základního vzdělávání pravidlo, jak postupovat tam, kde není uchazeče možné přijmout z důvodu plné rejstříkové kapacity, v případě středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol možnost účasti žáků z Ukrajiny v prvním kole přijímacího řízení, to jest prodloužení termínu pro podání přihlášek, prodloužení času pro přijímací zkoušku, v pozměňovacím návrhu je také možnost konat zkoušku v ukrajinském či anglickém jazyce z matematiky, možnost nahradit doklady potřebné pro přijetí čestným prohlášením, které není institutem pro žáky českých škol, dále možnost přijetí i do probíhajícího prvního ročníku střední či vyšší odborné školy.

Další cíle návrhu jsou zvláštní pravidla pro obsah vzdělávání těchto osob. Toto ustanovení je zásadní, aby mohli ředitelé škol vzdělávat příchozí žáky mimo rámcové vzdělávací programy, resp. školní vzdělávací programy a organizovat výuku v jiném režimu. Osvobození příchozích osob od poplatků za nostrifikace předchozího vzdělávání.

Ministerstvo školství a vláda situaci sleduje a vyhodnocuje. V budoucnu nevylučuje další legislativní úpravu, protože toto je skutečně to nejnutnější, co musíme udělat, aby se tady ukrajinské děti mohly vzdělávat do konce tohoto školního roku, to jest do června. Jak bude vypadat situace v červnu a jak by měla situace vypadat dál, to bude předmětem dalšího návrhu zákona v té době, který rádi budeme konzultovat se všemi členy školského výboru i s asociacemi a bude se odvíjet od té situace, která bude v červnu, a od počtu dětí, které bude naše školství schopno přijmout.

Děkuji za pozornost. A velmi prosím o přijetí tohoto návrhu zákona. V případě, že bude přijat, velmi zjednoduší tu situaci a administrativní věci pro všechny ředitele škol a učitele a odborný prostor, na který ředitelé a učitelé čekají.

Děkuji za pozornost.

