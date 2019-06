Ministr Hamáček: Cizinci, překračující zákon, představují bezpečnostní riziko

Rovněž se zrychlí proces ukončení pobytu cizinců, kteří páchají úmyslnou trestnou činnost, na méně než šest měsíců, zatímco dosud tento proces trval přes dva roky. „Cizinci, kteří u nás opakovaně a úmyslně překračují zákon, představují bezpečnostní riziko. V těchto případech musíme jednat nekompromisně a rychle,“ uvedl Jan Hamáček po prosazení svých návrhů v Poslanecké sněmovně. „Schválení zákona je dobrá zpráva pro bezpečnost i českou ekonomiku,“ dodal dnes ministr vnitra.

Vládní novela zákona dále zjednodušuje pravidla pro vstup a pobyt studentů a vědců. Další opatření se týkají cizinců ze zemí mimo EU, kteří do ČR přicestují za prací nebo za rodinou. Všichni nově příchozí budou mít od roku 2021 povinnost absolvovat do jednoho roku adaptačně-integrační kurz. Nově také bude moci vláda flexibilně reagovat na situaci na trhu práce a svým nařízením dočasně aktivovat vydávání mimořádného pracovního víza pro pracovníky z konkrétních zemí a ekonomických odvětví. Navíc vláda získá možnost stanovit maximální kvóty ekonomické migrace. Návrh vládního nařízení ke kvótám zpracovaný resorty vnitra, práce, zahraničí a průmyslu je nyní předkládán do meziresortního řízení.

V návaznosti na novelu také dochází k zjednodušení a rozšíření vládních programů ekonomické migrace. Program pro klíčové a vysoce kvalifikované zaměstnance bude do budoucna otevřen všem zemím, využití Programu pro kvalifikované zaměstnance je plánováno nejen pro stávající Ukrajinu, Srbsko, Mongolsko a Filipíny, ale nově i pro Bělorusko, Černou Horu, Moldavsko, Kazachstán a Indii. Návrh na úpravu programů ekonomické migrace je předkládán společně s nařízením o kvótách, které jsou na programy navázány.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády

autor: PV