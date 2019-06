Ministr Hamáček: Návrh Senátu se týká pobytu cizinců za účelem studia

Vážený pane předsedo, vážený pane senátore, vážené paní poslankyně, páni poslanci,

dovolte mi, abych se velmi stručně vyjádřil k pozměňovacímu návrhu Senátu k návrhu novely zákona o pobytu cizinců.

Návrh Senátu se týká pobytu cizinců za účelem studia. Již dnes se vyžaduje, aby cizinec ze třetí země měl pro pobyt na území České republiky aspoň takové množství peněžních prostředků, aby se nestal zátěží pro náš sociální systém. Ministerstvo vnitra proto prověřuje, zda cizinec bude mít z čeho hradit alespoň ty nejnutnější náklady, které jsou spojené s jeho pobytem. Dnes má budoucí student možnost argumentovat úhradou nákladů ze strany zvoucí instituce, svým budoucím příjmem na území, nebo vlastnictvím dostatečného množství peněžních prostředků na bankovním účtu. My jsme jako Ministerstvo vnitra neměli zájem na této praxi v návrhu zákona cokoliv měnit, nicméně jsme byli upozorněni Odborem kompatibility Úřadu vlády na skutečnost, že příslušná směrnice Evropské unie klade důraz na úhradu nákladů zvoucí institucí a na výši budoucích příjmů cizince. Naopak argumentace aktuální výše peněžních prostředků na bankovním účtu cizince zcela neodpovídá textu této směrnice. Z tohoto důvodu Ministerstvo vnitra ve vládním návrhu již tuto třetí možnost neuvedlo.

Vzhledem k výše uvedenému jsem k pozměňovacímu návrhu, který by tuto třetí možnost v zákoně ponechal, zaujal při projednávání návrhu zákona na plénu Senátu neutrální stanovisko a neutrální stanovisko jsem zaujal i v rámci třetího čtení k totožnému návrhu pana poslance Kopřivy. Jakkoliv respektuji názor Odboru kompatibility Úřadu vlády, nedomnívám se, že verze navržená Senátem by odporovala příslušné směrnici natolik, aby kvůli tomu Česká republika čelila řízení pro nesprávnou transpozici práva Evropské unie. Zachování současného stavu, jak tedy Senát navrhuje, bude ve svém důsledku výhodnější pro zahraniční studenty a v zájmu hladkého přijetí návrhu zákona jsem ochoten podpořit schválení zákona ve znění, jak byl upraven v Senátu, to znamená ve znění pozměňovacího návrhu Senátu. Pokud by samozřejmě neprošla senátní verze, tak bych požádal o schválení verze sněmovní, protože tento zákon pokládám za naprosto klíčový pro Českou republiku.

Děkuji.

Jan Hamáček ČSSD



