Ministr Hamáček: Má mít Slovensko vyšší minimální mzdu než Česko?

Třicet let po pádu komunismu si můžeme koupit to samé zboží, jako v Německu, Anglii nebo Francii, akorát platy pořád pokulhávají. A my to chceme změnit. Jednou z možností je zvyšovat minimální mzdu, což pravice odmítá.

Dnes můžeme na Západě studovat, pracovat nebo se tam jen bavit nezávisle na libovůli úřadů. O tom snily miliony lidí. Jenže ty samé miliony zároveň snily o západních platech, ale o těch si zatím musí nechat zdát, i když jejich práce není o nic horší než kolegů na západě.

Ukázalo se, že sázka pravicových vlád na volný trh v tomto ohledu selhala. Zaměstnavatelé nedají ani o korunu víc než musí a zisky ve výši stovek miliard korun tekly a tečou z Česka ven. Vždyť je absurdní, že v době bankovní krize české banky pomáhaly zachraňovat své zahraniční matky!

Jak donutit firmy, aby konečně platily lidi odpovídajícím způsobem? Jednou z cest je zvyšování minimální mzdy, což podnikatelé zuřivě odmítají - ale pak se diví, že nemohou sehnat zaměstnance, když nenabídnou adekvátní plat. Vyšší minimální mzda totiž neznamená přilepšení jen pro ty s opravdu nejnižšími platy, ale tlačí na růst všech mezd. Když byla ČSSD ve vládě, šlo to, vždy rostly příjmy včetně minimální mzdy.

A strašení byznysmenů, že to zabrzdí ekonomiku a dovede ji to ke kolapsu? To dávno vyvrátili ekonomové i zkušenosti z jiných zemí. Naopak to hospodářství stimuluje, povzbuzuje to spotřebu a ta v dobách recese tlumí následky poklesu průmyslu.

Budu ve vládě spolu s dalšími ministry ČSSD podporovat návrh MPSV na zvýšení minimální mzdy na 14 700 korun. Na Slovensku bude od ledna cca 15 tisíc a je nesmysl, aby česká nebyla na podobné úrovni.

Firmy musí lidi platit tak, aby se jim vyplatilo chodit do práce. Dnes je minimální mzda 13 350 Kč a ano, opravdu za tuto odměnu více než sto tisíc lidí chodí do práce. Umíte si představit, jak z toho zaplatí bydlení, dopravu, jídlo nebo oblečení? Kroužky pro děti? Dárek pro manželku?

Není vlastně divu, že jim nakonec dojde trpělivost, zůstanou doma na dávkách a případně pracují načerno. Musí proto dostat víc. Aby nebrali dávky, ale platili daně. Aby měli pocit, že nejsou na okraji a nevolili extrémisty. Aby se jim i nám lépe žilo. Jsou to lidé, ne čísla.

Jan Hamáček ČSSD



