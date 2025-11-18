ČSÚ: Podíl penzijních nároků na HDP v roce 2024 mírně klesl

18.11.2025 16:08 | Tisková zpráva

Celková hodnota penzijních nároků ke konci roku 2024 dosáhla úrovně 279,7 % HDP, což představuje oproti předchozímu roku pokles o 5 p.b.

ČSÚ: Podíl penzijních nároků na HDP v roce 2024 mírně klesl
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Odhad celkové hodnoty penzijních nároků vychází z údajů prvního důchodového pilíře a z prostředků dobrovolného třetího pilíře ve formě úspor v penzijních fondech. Na meziročním snížení podílu penzijních nároků na HDP o 5 p.b. se podílely dva protichůdné vlivy. Růst absolutní hodnoty nároků přispěl k nárůstu o 11,1 p. b., zatímco zvyšující se nominální HDP vedlo k poklesu o 16,1 p. b.

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

2%
98%
0%
hlasovalo: 5686 lidí

„Absolutní hodnota penzijních nároků se v roce 2024 meziročně zvýšila o 865,7 miliardy Kč. Tento růst byl způsoben především změnami modelových parametrů, které vedou k tzv. přecenění nároků. Klíčovou roli v tomto ohledu sehrály koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu a koeficient růstu mezd,“ říká Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů ČSÚ.

Členské státy Evropské unie jsou povinny zveřejňovat hodnotu penzijních nároků každé tři roky. Český statistický úřad tato data publikuje na dobrovolné bázi každý rok ve snaze o poskytování včasných a relevantních informací svým uživatelům.

Nová publikace Projekce penzijních nároků (ZDE) obsahuje nejen aktuální hodnoty penzijních nároků, ale také stručný popis penzijního systému České republiky, shrnutí metodických předpokladů modelu, komentář k publikovaným údajům a také analýzu citlivosti penzijních nároků na použitou diskontní sazbu.

Stanovení hodnoty penzijních nároků z prvního pilíře (současných i budoucích nároků vůči penzistům ze všech typů penzí) vychází z modelového propočtu podle mezinárodního manuálu Technical Compilation Guide for Pension Data in National Accounts z roku 2020. Penzijní nároky z třetího pilíře odpovídají souhrnné hodnotě prostředků naspořených v penzijních fondech. V souladu s metodikou není hodnota penzijních nároků součástí dluhu sektoru vládních institucí.

Psali jsme:

ČSÚ: Ekonomická situace Jihomoravského kraje se zlepšuje
ČSÚ: Umělou inteligenci používá třetina populace
ČSÚ: Výroba masa opět vzrostla, nejvíce drůbežího
ČSÚ: Meziroční růst spotřebitelských cen v říjnu se očekává o 2,5 procenta

Zdroje:

https://csu.gov.cz/penzijni-naroky?pocet=10&start=0&podskupiny=059&razeni=-datumVydani

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČSÚ , důchody , HDP , TZ

autor: Tisková zpráva

JUDr. Jiří Pospíšil byl položen dotaz

Proč jste se rozhodl kandidovat na poslední chvíli?

Co vás k tomu přimělo? A proč jste nekandidoval na předsedu? Je vůbec zvláštní, že byl na předsedu jen jeden kandidát, nemyslíte? Nesvědčí to dost o tom, že na tom nejste dobře, o čemž svědčí i vaše oslabení ve volbách a celkové preference, podle níž byste ve sněmovně bez ODS vůbec nebyli?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Otevřené manželství jako výsledek desítek společných letOtevřené manželství jako výsledek desítek společných let Netradiční využití všem známého aspirinuNetradiční využití všem známého aspirinu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČSÚ: Podíl penzijních nároků na HDP v roce 2024 mírně klesl

16:08 ČSÚ: Podíl penzijních nároků na HDP v roce 2024 mírně klesl

Celková hodnota penzijních nároků ke konci roku 2024 dosáhla úrovně 279,7 % HDP, což představuje opr…