Vích (SPD): Houfnice za miliardy nemají garáže, ministerstvo znovu selhalo

18.11.2025 9:15 | Monitoring

Za několik měsíců má česká armáda začít přebírat první z dvaašedesáti houfnic Caesar za 10,3 miliardy korun.

Radovan Vích
Popisek: Radovan Vích

Už teď je ale jasné, že pro techniku v hodnotě 166 milionů za kus vojáci nebudou mít připravené ani garáže. V Jincích, kde sídlí dělostřelecký pluk, se dodnes ani nekoplo do země a moderní houfnice budou muset stát pod provizorními přístřešky. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) přitom opakovaně upozorňuje, že resort obrany zcela nezvládá přípravu infrastruktury, a ministerstvo k tomu tradičně mlčí.

Podobný chaos panuje i v Čáslavi, kde mají vzniknout temperované hangáry pro americké stíhačky F-35. Požadavky USA jsou dlouho známé, přesto tam stavební práce ještě ani nezačaly. Vláda tak utrácí stovky miliard za špičkovou techniku, kterou nebude mít kde bezpečně provozovat. Je to hazard s bezpečností i s penězi daňových poplatníků.

Současné vedení Ministerstva obrany nakupuje zbraně bez toho, aby mělo zajištěné základní zázemí. Jak je možné, že armáda přebírá investice za miliardy, aniž by existovaly vhodné garáže či hangáry? A kdo nese odpovědnost za to, že potřebné stavby nejsou a mnohdy se ani nezačalo?

Dlouhodobě nejde o promyšlenou obrannou strategii, ale o nekoncepční utrácení. Pokud ministerstvo není schopné zajistit ani tak elementární věc, jako je infrastruktura pro techniku, nelze pokračovat v dalších nákupech, které jen prohlubují chaos a zvyšují riziko plýtvání veřejnými prostředky.

Ing. Radovan Vích

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK
