Šlachta (Přísaha): Cenu elektřiny pro firmy lze snížit okamžitě

Opět jsme byli jediní, kdo měl odvahu říct nahlas, že to JDE. V Přísaze říkáme jasně: cenu elektřiny pro firmy lze snížit okamžitě.
Regulovaná složka je dnes uměle nafouknutá a stát má možnost ji pokrýt z evropských zdrojů. Leží tam nečerpané miliardy z EU fondů. Pokud je využijeme, dostaneme cenu elektřiny pro podniky zhruba na polovinu. Silová elektřina by vyšla kolem 1,20 Kč/kWh. Přesně tak, jak to od ledna připravuje Německo.
Není jediný důvod, aby české firmy platily trojnásobek jen proto, že vláda nedokáže pohnout s regulovanými platbami. Je to jednoduchá otázka: Chceme podpořit firmy, nebo ne?
Přísaha má jasný, realistický a odpracovaný ekonomický program pro podnikatele. A znovu se ukazuje, že máme pravdu.
autor: PV