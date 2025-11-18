Šlachta (Přísaha): Cenu elektřiny pro firmy lze snížit okamžitě

18.11.2025 15:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k možnostem snížení cen elektřiny pro firmy

Šlachta (Přísaha): Cenu elektřiny pro firmy lze snížit okamžitě
Foto: Hans Štembera
Popisek: Robert Šlachta

Opět jsme byli jediní, kdo měl odvahu říct nahlas, že to JDE. V Přísaze říkáme jasně: cenu elektřiny pro firmy lze snížit okamžitě.

Regulovaná složka je dnes uměle nafouknutá a stát má možnost ji pokrýt z evropských zdrojů. Leží tam nečerpané miliardy z EU fondů. Pokud je využijeme, dostaneme cenu elektřiny pro podniky zhruba na polovinu. Silová elektřina by vyšla kolem 1,20 Kč/kWh. Přesně tak, jak to od ledna připravuje Německo.

Není jediný důvod, aby české firmy platily trojnásobek jen proto, že vláda nedokáže pohnout s regulovanými platbami. Je to jednoduchá otázka: Chceme podpořit firmy, nebo ne?

Přísaha má jasný, realistický a odpracovaný ekonomický program pro podnikatele. A znovu se ukazuje, že máme pravdu.

Mgr. Róbert Šlachta

  • PŘÍSAHA
  • senátor
