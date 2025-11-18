46. týden na Energetické burze ČMKB

18.11.2025 10:38 | Tisková zpráva

Na ČMKB byly ve 46. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 57 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu v hodnotě 88,7 milionu.

46. týden na Energetické burze ČMKB
Roční kontrakty elektřiny s dodávkou v roce 2026 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2403 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2375 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2026 se v maloodběru obchodovaly za cenu 828 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty zemního plynu s dodávkou na rok 2027 až 2028 uzavíraly obchodování v maloodběru s kurzem 768 CZK/MWh, ve velkoodběru se obchodovaly za cenu 765 CZK/MWh.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.

