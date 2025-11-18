Ficova sváteční kanonáda: Křič si, pane Šimečko, co chceš!

Strana Smer – SSD si 17. listopad připomněla v Nitře. Akce nazvaná Den respektu k jinému názoru začala v 18.00 hodin a zúčastnily se jí asi dva tisíce lidí. Z několika míst sem občany dovezly bezplatné autobusy.
Program začal státní hymnou a následovaly proslovy. K návštěvníkům promluvil i Tibor Gašpar.
Robert Fico, předseda vlády a šéf strany Smer – SSD, na stranické akci řekl: „Nesmíme zapomenout, že život na Slovensku byl i před 17. listopadem 1989. Vždyť lidé pracovali, vytvářeli hodnoty a pak je někdo privatizoval a rozkládal. Nezapomínejme na kontinuitu, nezapomínejme na to, že někdo vytvářel hodnoty, na kterých dnes naše země stojí.“
Dále vyjádřil svůj názor, že po celý večer se bude na Slovensku hovořit o demokracii. A zamyslel se nad definicí demokracie. „Hodně lidí bude dnes křičet na náměstích. Volat budou všelicos. Dobře, o tom je demokracie. Kdo se chce shromažďovat, podle ústavy může jít na náměstí. A při splnění podmínek může křičet na náměstí z plna hrdla, co se mu líbí. S výjimkou podpory fašismu nebo ideologií, které jsou na Slovensku zakázané. Vítám každého, kdo se na Slovensku rozhodl připomenout si 17. listopad veřejným shromážděním, které je zorganizované v souladu se zákonem, na kterém si může vykřičet hrdlo,“ uvedl Fico.
Křičte si, co chcete, ale respektujte náš názor
Potom dodal, že chce, aby si přítomní diváci nevykřičeli, ale raději vyzpívali hrdlo, protože je pro ně připraven atraktivní program. Čeká prý, že se přidají k prezentovaným melodiím.
„Jsme lidé, kteří respektují demokracii, jiný názor,“ řekl a navrhl: „Že bychom dnes udělali přesně to, co oni udělali nám v letech 2020 až 2023, když jsme organizovali autoprotest v Bratislavě. Představte si – poslali bychom komando na nějaké náměstí, kde opozice organizuje protivládní mítink. A pět minut před začátkem tohoto mítinku bychom zatkli lídra opozice, abychom ho odvezli na policejní stanici, aby se nemohl tohoto protestu zúčastnit.“
Potom dodal, že toto se nikdy nestane. „Ani ve snu by mi na rozum nepřišlo něco nedemokratického, protilidského, co je v rozporu s ústavou. Respektuji jiný názor. Křič si, pane Šimečko, co chceš! Vykřikujte si, co chcete, ale prosím, respektujte naše názory,“ naléhal premiér.
Pak se vrátil zpět k definici demokracie. A zamyslel se nad tím, co je dobrá demokracie. „Když vládnete v zemi na základě svobodných, demokratických voleb, ale současně respektujete určitá pravidla. A respektujete jeden druhého. To je dobrá demokracie,“ vysvětlil Fico.
A hovořil i o systémech, které s demokracií nemají nic společného. „V posledních letech jsme svědky toho, jak se mnohé parametry demokracie narušují. Demokracie by měla být demokratickou soutěží mezi nejlepšími o nejlepší myšlenky. Máte pocit, že se vede soutěž mezi nejlepšími o nejlepší myšlenky?“ zeptal se publika.
Na Slovensku se podle něj z demokracie stalo moře pro loď bláznů. „Vidíme dnes, že do nadcházejících parlamentních voleb se pravděpodobně přihlásí 31 subjektů. Průměrně na každou stranu připadá asi 3,3 procenta. Demokracie musí být efektivní,“ objasnil předseda vlády a opětovně vyzval politickou scénu k reformě slovenského politického systému na principu svobodných demokratických voleb.
„Nemůže 31 stran kandidovat a nemůžeme sestavovat vládu na principu širokých koalic, které nejsou schopny fungovat. Tato forma demokracie Slovenské republice škodí,“ řekl premiér během proslovu v rámci stranické akce.
Země mají právo jít si svou vlastní cestou
Hovořil i o tom, že v Evropě se nerespektuje právo jednotlivých zemí jít si svou vlastní cestou. Typické však podle něj je zasahování do výsledků voleb. „Podívejme se na Gruzii, na Srbsko. Respektuje se jiný názor? Nerespektuje se. Absolutně ne. Respektuje se mezinárodní právo? Samozřejmě že se nerespektuje. Respektuje se to, že EU by měla být mírový projekt? Nerespektuje. A na tom nerespektování máme nádherné symboly,“ uvedl Fico a připomněl francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho.
„Tolik vyprávěl o kulturnosti a demokracii v Evropě a dnes je odsouzen za to, že bral peníze od libyjského vůdce Kaddáfího,“ připomněl předseda slovenské vlády.
Hovořil také o minulosti Slovenské sociální demokracie, která vznikla v roce 1999. SMER podle něj nikdy neměl žádnou nadstandardní podporu médií nebo politických aktivistů. „Nikdy! Nula! Bez této podpory jsme se prodírali přes těžké souboje. Ze sedmi parlamentních voleb jsme pět vyhráli a postavili jsme čtyři vládní koalice,“ uvedl premiér.
Strana SMER podle jeho slov během vládnutí nikdy nepřijala zákon, který by šel proti demokracii nebo který by omezoval lidská práva. „Nikdy jsme nezneužili moc, nepoužívali jsme policii, nezasahovali jsme do záležitostí jiných zemí,“ dodal Fico.
Na tribunách po celém Slovensku jsou podle něj lidé, kteří hovoří o svobodě a demokracii, o tom, jak ji údajně někdo ohrožuje. „Pojďme vzpomínat. Poprvé jsme vyhráli volby v roce 2006, potom 2010. V tomto roce jsme měli 34 procent. Suverénně jsme vyhráli parlamentní volby,“ řekl a dodal, že vítěz voleb byl odstaven a vznikla vláda slepená ze čtyř nebo pěti subjektů.
Už tehdy prý pochopil, že se na Slovensku něco děje s demokracií, když se od vlády odsouvá suverénní vítěz parlamentních voleb. „V letech 2012 a 2016 jsme měli 44 procent,“ připomněl a zmínil prezidentské volby z roku 2014.
„Vítězný kandidát neoprávněně zneužíval daně, podvodně si financoval prezidentskou kampaň s plnou podporou médií, která nás nikdy nepodporovala. Podporovali ho i aktivisté a mimovládní organizace. V roce 2016 znovu vyhráváme volby a potom přišel rok 2018. Věděli, že už nestačí falšovat volby přes daně. Věděli, že se nepodaří odstavit silnou politickou stranu tím, že se vytvoří nějaký slepenec pěti nebo šesti. Došlo k velké tragédii, o které nic nevíme,“ řekl Fico.
Pád slovenské vlády je naplánován na tento týden
„Oficiálně vyzývám ministra vnitra SR a generálního prokurátora SR, aby pod tíhou nových okolností, které se objevily na mezinárodní scéně, se znovu podívali, co se v roce 2018 stalo, a dejte konečně pravdu slovenskému národu, jak to s novinářem a jeho přítelkyní bylo,“ vyzval premiér.
Připomněl také neúspěšný atentát na svou osobu. Zdůraznil, že si uvědomuje důležitost zásobování ruským plynem a ropou. „Uvědomujeme si, že bez ruského paliva nebudou fungovat naše atomové elektrárny,“ zdůraznil Fico.
Obrátil se k publiku s výzvou, kterou pojmenoval Nitranská výzva. „Demokracie je soubor pravidel, ale především jednoho svatého pravidla, které se naše opozice dosud nenaučila respektovat, a to je respekt k jinému názoru. Demokracie je i o pravdě. Za pravdu se věšelo a střílelo,“ připomněl premiér.
Dále hovořil o tom, že politika se má dělat profesionálně. „Velmi mě mrzí, že jsme schopní z postav naší historie vytvořit největší lumpy. Z Juraje Jánošíka neudělali toho pozitivního zbojníka, ale vraha a násilníka. Polovina Slovenska tleská vícenásobnému masovému vrahovi, který sedí ve vězení. Máme dluh vůči člověku, kterému chceme vyjádřit poctu. Slovensko je malá země, ale měla mnoho fenomenálních lidí. Karol Duchoň byl přesně takový. Je to čtyřicet let, co zemřel, a my musíme slovenské veřejnosti říct, že si nepřejeme, vážení umělci, abyste z pozitivních tváří naší historie dělali lumpy a gaunery. Jsme na Karla Duchoně hrdí, a proto jsme se rozhodli, že pošleme hudební pozdrav do celého Slovenska,“ řekl Fico a poděkoval lidem za podporu.
autor: Naďa Borská