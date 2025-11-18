ČEZ: Energetici motivují mladé ke studiu elektrotechniky originálními programy

18.11.2025 11:50 | Tisková zpráva

V Olomouci proto ČEZ zahájil další programy, jejichž cílem je renesance elektro oborů a motivace mladých lidí k jejich studiu.

ČEZ: Energetici motivují mladé ke studiu elektrotechniky originálními programy
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Českou energetiku čekají v příštích letech velké výzvy, například zprovoznění nových jaderných bloků v Dukovanech nebo rozvoj fotovoltaiky a větrných elektráren. Současnou generaci odborníků postupně nahradí noví srdcaři. V Olomouci proto ČEZ zahájil další programy, jejichž cílem je renesance elektro oborů a motivace mladých lidí k jejich studiu.

Na olomoucké Střední škole technických profesí, které místní přezdívají „Kosinka“ podle jejího sídla na Kosinově ulici, začal další ročník Motivačního programu Prokopa Diviše, který přinese nejaktivnějším studenům až 16 tisíc korun. Celoroční program, který motivuje teenagery k aktivnímu přístupu ke studiu, doplnila mobilní aplikace „Prokop Digiš“, která program pro dnešní digitální generaci ještě zatraktivňuje.

Učitelé i zástupci vedení školy se shodli, že program je pro studeny opravdu motivační. „Nejde jen o to, že můžou vyhrát ceny nebo zajímavé finanční částky. Pracovníci ČEZ Distribuce při zahájení programu budoucím energetikům představili, že poptávka po mladých lidech je dnes na trhu práce opravdu velká a pokud studenti ve škole získají potřebné znalosti i praxi, mají velkou šanci získat i dobrou práci,“ říká ředitel školy Marek Kryl.

„Jsme rádi, že společnost ČEZ Distribuce s naší školou spolupracuje už mnoho let. A těšíme se, že spolupráce prostřednictvím těchto opravdu zajímavých projektů bude pokračovat,“ dodává ředitel.

Zatímco Motivační program Prokopa Diviše funguje už deset let, „Digiše“ přidali energetici do svých programů teprve nedávno, aby využili zájem mladých lidí o digitální technologie. „Studenti soutěží v kvízech z fyziky, elektrotechniky a IT. Průběžně mohou sledovat, jak si vedou v rámci své školy nebo všech deseti zapojených škol,“ upřesňuje regionální reprezentantka ČEZ Distribuce Alena Juráková.

Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč republikou. Oceněním a finanční odměnou ČEZ Distribuce motivuje studenty k dobrým školním výsledkům, účasti na studentských soutěžích nebo dalších aktivitách nad rámec běžné školní docházky. Poprvé byl vyhlášen ve školním roce 2016/17 pro pět partnerských středních škol Skupiny ČEZ.

Od druhého ročníku se již tradičně zapojuje deset vybraných škol, a to z Plzně, západočeského Ostrova, Chomutova, Liberce, Kladna, Prahy, Hradce Králové, Pardubic, Olomouce a Ostravy. Hlavní motivací k dobrým studijním výsledkům je ocenění a peněžitá odměna pro vítěze každé kategorie (2., 3. a 4. ročník) ve výši 16 000, 11 000 a 7000 Kč.

Fyzik a teolog Prokop Diviš (vlastním jménem Václav Divíšek, 1698–1765) zasvětil svůj vědecký život elektřině; známý je především jeho vynález bleskosvodu. Diviš rovněž studoval vliv elektřiny na rostliny a využití pro léčbu některých nemocí.

Více informací ZDE a ZDE.

Zdroje:

https://www.cez.cz

https://www.cezdistribuce.cz

autor: Tisková zpráva

