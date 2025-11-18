Skutečně to začal Putin? V ČT koncem 17. listopadu málem bouchly kamery

Miller podotkl, že do listopadových demonstrací nešli s velkými ideály. „Tehdy před těmi 36 lety, já osobně jsem na Národní třídě nebyl, ani bych tam nešel. Pro mě to bylo tabu,“ uvedl s tím, že o událost se začal zajímat až v pondělí po demonstraci. Z vývoje dodnes je zklamán. „Ano, jsem svým způsobem zklamán. Když vidím, co se teď děje, tak to přece není to, co my jsme chtěli v té Laterně Magice,“ pravil.
Obrátil se k těm, kteří byli dnes na Národní třídě. „Ano, dnes musí křičet, protože demokracie je u nás dnes pošlapávaná. Stačí se podívat na prezidenta a jsme doma,“ řekl. Seznal, že v roce 1989 komunistická strana prohrála. „Ale jak se chovali? Jak se choval Adamec a jak se choval Husák. Mě ještě jako ministra jmenoval prezident Husák. To byl noblesní člověk, společenský. A na to jmenování jsme všichni vzpomínali včetně Vaška Klause.“
Tématem byla také rozdělená společnost, kde Miller konstatoval, že společnost si rozdělujeme sami. „Každý v sobě má nějakou utkvělou představu, jak by to mělo být, a nechce z ní ustoupit. To je to, co se teď děje. Tak rozdělenou společnost jsme tu nikdy neměli. Dokonce ani v tom 89. roce,“ uvedl s tím, že důvodem jsou nenaplněná očekávání.
Dodal, že když poslouchá dnešní mladou generaci, tak přemýšlí nad tím, na čem staví své názory. „My jsme ti autentičtí, kteří překážíme, protože si pamatujeme. My jsme ten největší nepřítel všech různých historiků, protože víme, že tak, jak oni to vykládají, tak ta skutečnost byla trošku jiná,“ prohodil. Prý oceňuje, že mladá generace jezdí do zahraničí a má rozšířené obzory. „Ti mladí, co jsou dnes, se nemohou srovnávat s těmi, kteří byli kdysi. Nebyl internet, nebylo nic,“ konstatoval.
Poznamenal ale, že dnešní pětapadesátníci už mají děti, ale o „době“ si nemohou pamatovat nic. „A to jsou ti, kteří těm mladým předávají své zkušenosti. Ale já to vidím, někdy ty zkušenosti jsou trošku vybájené. Že nejsou pravdivé. Jsou úplně jinak,“ varoval.
Ohledně blahobytu Miller uvedl, že se jednalo o přirozené očekávání, a dodal, že lidé, kteří cinkali klíči, si mysleli, že jim změna režimu přinese bohatství. „Pak to rozčarování bylo samozřejmě velké,“ odtušil s tím, že dělení na bohaté a chudé provází člověka od prvopočátku.
Řešila se také svoboda. „Svobodu máme. Ale když ji máme, k čemu nám pak je? Něco si prorazíme, něco tady hlásáme, tak jsme si to odříkali, prima, jsme spokojený. Ale k čemu nám to bylo? Ta svoboda a to rozhodování záleží na tom, zda se moje cíle naplňují anebo nenaplňují. V tom vidím ten renonc s tou svobodou. Svoboda ano, je, máte pravdu. Já támhle dám pár diskusních příspěvků na MF Dnes a mám ban jen to švihne. Svoboda je tu jenom určitá. Pak jsou tam příspěvky, které mohou hanobit kohokoliv a všichni jim tleskají, je to nádherný. A já se ptám, proč ta svoboda není stejná pro všechny?“ ptal se bývalý ministr.
Když došlo na válku na Ukrajině a shodu ohledně toho, kdo ji začal, kde zaznělo, že samozřejmě Putin, reagoval Miller slovy: „Bože, bože, to jsou názory.“ „Kdo vlastně to tedy začal? Skutečně to začal ten Putin? Nebyl to někdo jiný, kdo si kolem Ruska vybudoval 800 základen? Kdo je teda ten agresor? Já to pořád tak nevidím,“ pokračoval Miller a potvrdil moderátorovi, že si nemyslí, že konflikt začalo Rusko. „My jsme se k tomu všichni přidali, protože my už máme takovou českou povahu. Něco se tady hlásá, lidé jsou vystrašení. Vždyť na nás nikdo neútočí. Kriste pane, co si to tady vymýšlíme? Na co si tady hrajeme. To není pravda,“ byl lehce pobouřen Miller.
autor: Karel Šebesta