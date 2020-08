Ministr Hamáček: Neslavíme každý den na ministerstvu vnitra, že máme covid

reklama

Děkuji. Chtěl jsem vystoupit ještě v rozpravě, abych dal když tak možnost reagovat. Co se týká vystoupení pana místopředsedy, to bylo politické vystoupení, na to asi více reagovat smysl nemá, pouze poukáži na to, že je asi složité na jednu stranu tvrdit, že máme situaci horší než v Německu a současně kritizovat vládu za to, že dělá nějaká opatření. To není úplně konzistentní. Věřte, že my z toho žádnou radost nemáme. Z toho vystoupení jsem měl pocit, že pan místopředseda viní vládu z toho, že si užívá to, jak tady bojujeme s epidemií, pane místopředsedo, já nevím, jestli můžu přímo, nebo když tak prostřednictvím pana předsedajícího, my si to fakt neužíváme. Byli bychom daleko radši, kdyby tady byl klid a mohli jsme se věnovat standardní práci a nemuseli jsme řešit tyto problémy. Rozhodně to není žádný plezír. Neslavíme každý den na ministerstvu vnitra, že máme covid.

Co se týká dotazu pana senátora Fischera. Pokud si dobře vzpomínám na judikát, tak to gró toho problému bylo to, jak volební komise počítala preferenční hlasy. Z toho asi nemusíme dovozovat nějaké legislativní změny, tam je to úkol pro školitele v rámci přípravy volebních komisí, tak, aby metodika byla lépe vysvětlena a bylo jim více, názorněji ukázáno, jak se preferenční hlasy mají počítat. Jinak obecně vláda má nebo ministerstvo vnitra předložilo do vlády komplexní novelu volebního zákonodárství. Teď akorát čekáme, až to pan premiér zařadí na pořad vlády. To je komplexnější novela. Vznikla podobně jako dnešní materiál, který se také diskutoval v rámci politických stran, tak jsme udělali koncem loňského roku a na jaře několik kulatých stolů, tam přišli zástupci politických stran a řešili jsme různé možnosti úpravy volebního zákonodárství. Tím se dostávám k tomu, co říkal pan senátor Hampl, samozřejmě byla tam i ta korespondenční volba, nicméně pro plošnou korespondenční volbu, včetně odesílání lístků z našeho území, není politická podpora. Je to tak. Dokonce pokud spočítáte hlasy v Poslanecké sněmovně na zavedení plošné korespondenční volby, tak jsme někde kolem 60. Přiznám se, že nevím, jak by to dopadlo tady. Ale předpokládám, i z vyjádření pana předsedy Vystrčila, když jsme spolu byli v televizi, že např. ODS nemá úplně jasno, zda podporuje plošnou korespondenční volbu. Upozorňují na některá rizika stejně jako některé další politické strany. To je family voting atd. Korespondenční volba je samozřejmě možná věc za předpokladu, že pro ni bude většina v obou komorách parlamentu, resp. alespoň v Poslanecké sněmovně. V Poslanecké sněmovně ta většina zatím není. V novele počítáme s tím, že zavedeme korespondenční volbu alespoň pro krajany v zahraničí, to je připraveno, je na tom konsensus. Na té plošné korespondenční volbě konsensus není.

