Ministr Hamáček: Platnost zákona končí s platností mimořádných opatření

Děkuji. Já jenom velmi stručně. Já respektuji to, že na tento návrh zákona může mít každý svůj názor a samozřejmě vyjádří ho hlasováním. Jenom pár poznámek na margo těch obav z policejního státu. Pokud vím, tak Policie České republiky se těší důvěře asi 80 % obyvatelstva, takže kdyby měli občané pocit, že se tady blížíme k policejnímu státu, tak by asi takto policii nedůvěřovali, takže já policii za práci děkuji a jsem přesvědčen, že není důvod, by se tady někdo obával, že policie bude toto oprávnění zneužívat. Ten policista je dostatečně školen na to, ostatně, i když provádí i jinou kontrolu, například v dopravě, tak je školen na to, aby rozpoznal závažnost toho přestupku a podle toho udělil pokutu, což je do jisté míry odpověď těm, kteří chtěli sazebníky, aby se jasně řeklo, co je kolik peněz za co, za jaké porušení. To je podle mě potřeba nechat na tom policistovi a také na vyhodnocení situace, to znamená, zda to je opravdu opomenutí, a to se dá řešit domluvou, anebo zda to je opakované a dá se říci naschvál činěné porušování.

Já chci jenom upozornit, že opravdu platí to, že 99 % obyvatel tady dodržuje všechno, co je nařízeno, nedělá žádné problémy a díky jim za to, ale pak je tady nějaké to 1 %, kteří z toho mají legraci a ten policista prostě, když zasahuje, tak z mého pohledu musí mít možnost tu sankci udělit a je to jednodušší udělat to takto než jít do správního řízení. Mimochodem, ten problém je, že v situaci, kdy máme přetíženou hygienu, tak když nebude možnost toho blokového vyřešení na místě, tak veškerý ten (nápor) půjde rovnou na hygienické stanice a ty místo toho, aby trasovaly, tak budou papírovat správní řízení. Takže mně přijde rozumné jim v tomto odlehčit a dát tam možnost toho uhrazení na místě blokovou pokutou a rozhodně to není o tom, že tady budou policisté rozdávat desetitisícové pokuty. To určitě ne.

Ono se z toho stala taková debata o rouškách, ale to samozřejmě není jenom o rouškách, to je o těch různých garážových party a dalších věcech a tam prostě policie musí mít možnost zasáhnout a udělit tu sankci.

Takže ještě dlužím odpověď panu předsedovi Michálkovi, kterého nevidím... tamhle. Policie samozřejmě kontroluje i karanténu, izolaci, nicméně ten problém je s předáváním těch dat od jednotlivých aktérů, to znamená, buď od Ministerstva práce a sociálních věcí, to se hodně zlepšilo v situaci, kdy policie vede evidenci na hraničních přechodech, to znamená, víme, kdo opouští zemi a vrací se do ní, a v případě, že bude na základě tohoto udělována karanténa, tak potom ta kontrola bude jednodušší. Takže policie je schopna to činit, nicméně bude to efektivnější, až budeme mít více informací - nemám teď čísla, kolik policistů kontroluje karanténu a kolik je v ulicích - na druhou stranu, když bychom stáhli policii z ulic, tak se nám zase rozmůže to, že budou jezdit lidé pod vlivem alkoholu nebo budou jezdit moc rychle, takže ta policie v ulicích být musí. Ale chtěl jsem akorát potvrdit to, že karanténu a izolaci policie kontroluje za předpokladu, že má údaje.

Takže tolik z mojí strany. Já vás chci poprosit, abyste tento návrh zákona podpořili. Z mého pohledu je jasné, ta garance proti zneužití je, že platnost zákona končí s platností těch mimořádných opatření, a - ano, souhlasím s panem poslancem Kupkou - je možné pokutovat za neuposlechnutí výzvy, ale to de facto nepokutujete za porušení toho vládního nařízení, ale za to, že toho policistu neposlechli, a toto je z mého pohledu čistější řešení než to, co musí policie používat doteď, protože nemá to oprávnění.

