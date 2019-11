Ministr Hamáček: Pro nás je prioritou, aby mladé rodiny měly rodičovský příspěvek

Tak děkuji. Já to nebudu protahovat, ale chci poděkovat Zbyňkovi Stanjurovi, že mu leží na srdci osud sociální demokracie, a že má o nás takovou péči. My jsme tady přesto čtyřicet let a ještě nějakou chvilku vydržíme a nepotřebujeme tady berličku ze strany ODS. Ale pokud chcete slyšet, jak to je, tak já vám to řeknu na mikrofon, když mě budete poslouchat prostřednictvím předsedajícího, jak je to s těmi prioritami.

Samozřejmě, že pro sociální demokracii je prioritou navýšení rodičáku. My jsme s tím přišli, my jsme to prosadili a my to také odhlasujeme. Akorát je tam taková drobná nuance, my na to potřebujeme někde vzít peníze. A pokud opozice tady navrhuje, abychom byli opatrní, kde na ty naše projekty vezmeme peníze, tak je vezmeme tak, že upravíme některé daně. A pokud vám vadí, že upravujeme daně na tabák, na alkohol a další, to je vaše právo. My tady férově říkáme, že abychom mohli těm mladým rodinám ty peníze vyplatit, tak musíme něco udělat s příjmy. A zvolili jsme podle mě velmi rozumný postup, protože současně s tím, že máme příjmy na rodičovský příspěvek, tak také postihujeme a znepřístupňujeme neřesti jako je alkohol, hazard a kouření. To je podle mě naprosto v pořádku.

Chtěl jste to slyšet, tak to říkám otevřeně. Pro nás je prioritou, aby mladé rodiny měli rodičovský příspěvek. A je na nás také prioritou na to ty peníze sehnat. To je odpovědný postup. (Potlesk z řad ČSSD.)

Jan Hamáček ČSSD



