Ministr Hamáček: Vondra z ODS nevyloučil povolební spolupráci s ANO, to bude zas sekera do rozpočtu

Připravuje se pravicová koalice? Alexandr Vondra (ODS) nevyloučil povolební spolupráci s hnutím ANO (viz zde). Ne náhodou to byli poslanci právě z ANO a ODS, kteří společně prosadili největší sekeru do státního rozpočtu. Takovou, která pomohla jen těm nejbohatším. Mám upřímně obavy, jakou politiku by tyto pravicové strany spolu prosazovaly.

Bez ČSSD by se totiž neobnovilo proplácení nemocenské od prvního dne, nezvyšovaly by se přídavky na děti, nezvýšili bychom rodičovskou na 300 000 Kč, nerostly by důchody takovým tempem ani by minimální mzda by neposkočila o tolik. Jen díky soustavnému tlaku sociální demokracie se to a mnohé další podařilo.

Jan Hamáček ČSSD



