Ministr Havlíček: Celá řada věcí tady byla nepřesných

reklama

Mockrát děkuji za všechny připomínky. Vezmu to postupně, abych na nikoho nezapomněl. K pozměňovacím návrhům, nejdříve k těm vysloveně technickým, tzn. změna názvu v souvislosti s pozměňovacím návrhem a tak dále. Týkalo se to dvou návrhů. Za MPO s tím vyjádříme nesouhlas, a to principiálně proto, že toto není třeba řešit přes pozměňovací návrh, jako je názor senátní legislativy. Tyto technické "nedostatky", pokud to tak můžeme nazvat, nemají žádný vliv na aplikaci zákona. Ale to jsou ty technické věci, věřím, že na těch se dá bez problémů shodnout.

Pak se jedná o dvě závažnější věci. První jsou propanbutanové lahve. Ještě víc než 20 let se o tom diskutuje. Je obrovský lobbing malých plniček, určitě sledujeme, který je. A to vysvětlení, já myslím, že není nelogické, jak tam dáváme, jinými slovy chceme zachovat současný stav. A podle našeho názoru to i v minulosti bylo zachováno přes ten obrovský lobbistický tlak v zásadě správně. Jde o vlastníka propanbutanové lahve, který je odpovědný za její bezpečnost.

A ten by podle našeho názoru neměl v žádném případě ztratit kontrolu, pokud by ji v tuto chvíli mohl plnit kdokoli. Víte, že propanbutanové lahve se neprodávají, ty se pronajímají. Pokud jim to vezmeme, oni to budou prodávat, cena logicky půjde nahoru. Tzn. nebude to jen záloha, kterou tam vloží za lahev, ale bude to tak, že ji bude kupovat. Tzn. podstata je hlavně v tom, aby ten, kdo je vlastníkem, zodpovídal za to, jak se bude s plněním nakládat, jinak je tam skutečně riziko poškození zdraví, majetku a tak dále. Myslím, že to je pochopitelné, vysvětlovali jsme to mnohokrát a přiznám se, že mi není úplně jasný ten důvod. Šli bychom prostě podle mého názoru do rizika. Ale rozumím té diskusi.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Čemu nerozumím, je to poslední. Myslím tím od pana předsedy Vystrčila. A nemůžu si odpustit jednu věc, pane předsedo. Vy mě velmi často, a musím říci, i objektivně někdy a správně trošku peskujete, když vám sem dáváme věci na poslední chvíli. Mnohokrát jste mi řekl, že jsme na to měli dostatek času. Mnohokrát jste mi, a správně řekl: "Kdybyste mi to dali dopředu, mohli jsme nad tím diskutovat." To, co se provedlo teď, považuji za velmi nefér. Ne vůči mně, já se s tím vyrovnám, ale vůči odborné veřejnosti, která tady 2,5 roku na tom pracovala na všech platformách. Spotřebitelské organizace, zástupci opozice, zástupci koalice, všichni na tom pracovali. A po 2,5 letech se dal dohromady tento zákon. Samozřejmě že je možné to dneska narychlo změnit, ale to, co jste všechno přečetl a to, co jste řekl, to nejsou nové věci. Všechny tyto věci se projednávaly. Proč tam tedy nebyli vaši lidé? Proč tam nebyli odborníci? Proč ti lidé, kteří vám k tomu dnes dávají na poslední chvíli připomínky a dostáváte nás tady do situace, kdy máme komentovat něco, kdy jsme neměli možnost se s tím seznámit, teď se to tady přečte v poměrně velkém formátu, v rychlosti tady teď dáváme odpovědi. Včera jste to, prosím, řešil s ERÚ. Mám informaci, že to bylo několikahodinové. Já jsem to dostal někdy večer, ráno jsem se s tím ještě v rychlosti seznámil. To je to, co mi na tom vadí, protože celá řada těch věcí z mého pohledu je pouze nedorozuměním a dají se ty věci vysvětlit. Ale opravdu mi není jasné, proč v době, kdy víme, že to potřebujeme schválit a jdeme do rizika, protože nevíme, jak to v té sněmovně nakonec dopadne, i časově, je před volbami a tak dále, kdy důležitou věc, o kterou nám všem jde, a to je zlikvidovat nebo zásadním způsobem omezit energošmejdy, proč ji řešíme až touto formou? Rádi bychom vám všechno, co jste tady řekl, vysvětlili, a rádi bychom vám ukázali to, že tam v celé řadě věcí je skutečně mýlka.

Anketa Má naše účast v NATO smysl? Má 4% Nemá 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3851 lidí

Uvedu jeden příklad, který jste tady bránil, který jste tady ukazoval jako jasnou věc. A to je ten obchodník, to je ta právnická, nebo, řekněme, podnikatelská entita. A ten spotřebitel. Vždyť přece všichni víme, že obchodník má licenci na obchod. A ta licence je přísnější než licence na zprostředkování. Proč by měl dělat ještě jednu další licenci na zprostředkování? Tento zákon míří na spotřebitele. A i takto je to vymezeno Evropskou komisí. My nemůžeme jít nad rámec tohoto formátu, tohoto rámce. To je jedna věc.

Vy jste to tady v zásadě i odpověděl. Vy jste třeba říkal, pane předsedo, a říkám to s respektem vůči vám, protože víte, že máme dobré vztahy a vážím si vás, že tzv. věta o oznámení. Ale ona je skutečně obsažena v občanském zákoníku. To znamená je automaticky platná a byla by v tomto případě duplicitní. Ale i to je věc, která se dá vysvětlit a kterou si prostě můžeme říct. Celá řada věcí tady byla nepřesných, které byly, ale já prostě teď nechci chodit od jedné věci k druhé věci, když to tady řešíme, s prominutím, skutečně na poslední chvíli.

Celá řada věcí, které tam jsou, jsou napsány ve smlouvě a tak dále. Takže teď tady pranýřovat ERÚ? Nechápu. Přiznám se, že to nechápu. ERÚ je nezávislý úřad. Já, když jsem nastoupil do úřadu, tak to byl úřad, který byl prolobbován zleva, zprava. Vyměnili jsme tam celé vedení ERÚ, jsou tam úředníci, jsou tam profesionálové, jsou tam lidé, kteří dnes a denně odolávají tvrdého lobbingu. Tak, prosím, nedělejme z nich ty, kteří tady dnes zametají cestičku nějakým nekalým praktikám. Oni jim brání. A brání jim dobře. A i s nimi je to všechno prodiskutováno. Ale chápal bych tuhle diskusi, chápal bych, kdyby byla v průběhu třeba několika posledních týdnů. Opravdu mi není jasné, proč to nejde, když je to v takovémhle detailu, proč to nejde na oba výbory? Nezlobte se na mě, ale to, že je to na poslední chvíli takto a neprošlo to výbory, prostě není normální věc, protože na poslední chvíli bych pochopil, kdyby tu byla nějaká technická věc, kterou si tady vysvětlíme, ale toto se bez problémů mohlo na výborech projednat a mohly k tomu výbory dát své jasné stanovisko. Nechápu, proč je k tomu nedaly.

Je to škoda, že na věci, na které jsem se domníval, že je všeobecná shoda, chápal jsem ty propanbutanové lahve, to je dlouhodobá věc, a to není asi nečekané a to nechci nijak démonizovat, ale skutečně tahle zásadní věci, které jsou vysvětlitelné, nechápu, proč se řeší bez projednání na výborech. A velmi mne to mrzí.

Děkuji.

Psali jsme: Ministr Havlíček: Řada opatření jasně posilují ochranu spotřebitele Ministr Havlíček: Pro organizátory kulturních akcí máme připraveno 300 milionů Ministr Havlíček: Modernizace D1 míří do finále, všechna omezení zmizí v říjnu Ministr Havlíček: Naše vodíková strategie je založená na čtyřech pilířích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.