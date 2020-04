Ministr Havlíček: Nájemníci po dobu tří měsíců nemohou dostat výpověď

reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, 8. dubna jsme schválili v rámci legislativní nouze s několika pozměňovacími návrhy vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie, a ten se týkal nájemců prostor, sloužících k podnikání. Ten byl projednán na schůzi dne 17. 4.

Je třeba říct, že tento návrh poměrně významným způsobem kopíruje přístup k podpoře nájemníků v Německu. V Německu je to návrh, respektive režim, který funguje v rámci třech plus třech měsíců, my jsme ho navrhli na tři měsíce.

Principiálně nejde o to, jak se někdy říká, že zásadním způsobem vstupujeme do vztahu mezi pronajímatelem a nájemníkem. My do určité míry ten vztah, který dneska je a který se projednává na úrovni nájemce a pronajímatele, dostáváme do nějaké legislativní figury. Proč? Protože ti nájemníci, kteří dneska nemohou provozovat své provozovny, tak my pouze navrhujeme to, aby po nezbytně nutnou dobu, a ta nezbytně nutná doba je na tři měsíce, respektive do 30. 6., abych byl úplně přesný, tak v této době nemohou dostat výpověď. Jakým způsobem už si nastaví svůj vztah s pronajímatelem, je čistě na nich. Přičemž dáváme ještě lhůtu pro vyrovnání toho nakumulovaného dluhu a tu dáváme do 31. 12. 2020. To je to, co jsme nakonec kompromisně dohodli v rámci Poslanecké sněmovny.

Jsme přesvědčeni, že to je správný krok, který umožní, aby se nájemníci nadechli, dojednali si případně jiné podmínky. A současně je třeba říct, že v rámci vlády, taková myslím si významná věc, připravujeme takový režim, že budeme chtít do určité míry kompenzovat nájemné nájemcům, těch, kteří byli odstaveni od provozu a budeme nyní domlouvat to, v jakém schématu to uděláme. Existuje například slovenský příklad, estonský příklad, kdy participují na zmírnění toho nájemného jak stát, tak pronajímatel v různém poměru.

V tuto chvíli diskutujeme například variantu třetina za státem, třetina za pronajímatelem a poté třetina za vlastním nájemcem. Nicméně to budeme dojednávat v těch následujících dnech, možná dokonce týdnech, protože se to týká velkého množství nájemců. A proto potřebujeme i to, aby se do toho 30. 6. neukonalo nic mimořádného mezi nájemcem a pronajímatelem, aby tedy nemohl dostat výpověď.

Senát ve svém usnesení navrhuje, aby ČR poskytla státní záruku na zajištění 80 % všech dluhů podnikatelům, které nebudou splaceny v té ochranné době do 31. 12. A současně navrhuje změnu zákona o kompenzačním bonusu a to v souvislosti s krizovými opatřeními, a to zejména prodloužení období pro čerpání kompenzačního bonusu o dva měsíce do 30. 6. Aby mohla o tento bonus požádat také OSVČ, která pro účely zákona o nemocenském pojištění je považována za zaměstnance.

A poslední drobná změna je ale vysloveně technická, legislativně technického charakteru. A ta se týká preambule zákona. Nicméně kterou lze překonat výkladem. Proto tedy s navrženým pozměňovacím senátním návrhem vyjadřuji nesouhlas. Mimo jiné i proto, že kompenzační bonus se řeší v úplně jiném režimu, v úplně jiném zákoně a celá řada z těch věcí, které tam byly požadovány, se mezi tím vyřídila. Děkuji za pozornost.

