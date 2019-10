Ministr Havlíček: Primárně chceme urychlit přechod od jednoho operátora k jinému

Vážený pane předsedo Senátu, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dovolte, abych mohl nastínit parametry připravované poměrně zásadní změny, která se váže k toliko diskutovaným cenám za mobilní data. Pochopitelně, že to není jenom o cenách za mobilní data. Ale je důležité to před závorku dát, protože jsme přesvědčeni, že abychom mohli do určité míry změnit prostředí, které zde z našeho pohledu je, zejména v neprospěch drobných spotřebitelů, naopak zase poměrně vstřícné vůči větším společnostem, tak to znamená, že musíme udělat legislativní opatření, regulatorní opatření a domníváme se, že je správné daleko intenzivněji komunikovat s mobilními operátory a rovněž medializovat současný stav. Myslíme tím zejména prostřednictvím různých žebříčků a porovnáním s ostatními zeměmi.

V tuto chvíli diskutujeme o legislativním řešení, jehož cílem a záměrem bylo, aby se primárně urychlil přechod od jednoho operátora k jinému operátoru, a to pokud možno za spotřebitelsky přívětivých podmínek, tzn. jinak, než jak je tomu dnes. Principiálně šlo o to, že navrhujeme zkrátit lhůtu pro zánik smlouvy v případě přenesení čísla. Ze současných 10 dnů na 2 dny. Současně navrhujeme snížit úhradu na jednu dvacetinu spojenou s předčasným, nebo s případným předčasným ukončením smlouvy na dobu určitou. Současně zanášíme do legislativy i to, že živnostníci, jakožto fyzické osoby, budou mít stejná práva a možnosti jako fyzické osoby, které nepodnikají.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda vlády

V zásadě je to asi vše z těch nejdůležitějších opatření.

Dovolím si pouze říci, že Poslanecká sněmovna návrh zákona projednala a schválila dne 13. září 2019, když – a to je důležité říci – pro schválení hlasovalo 164 ze 165 přítomných poslanců, takže měli jsme dobrý pocit z toho, že sněmovna se na tom jednoznačně shodla.

Senátní výbory pro hospodářství, zemědělství a dopravu a rovněž ústavně-právní výbor projednaly návrh tohoto zákona, a to dne 23. října tohoto roku, a doporučily ve všech usneseních Senátu návrh zákona schválit, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Dovolte mi tedy tímto poděkovat členům obou senátních výborů za velmi konstruktivní projednávání předmětné novely zákona a děkuji mockrát za pozornost.

