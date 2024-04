Ministr Hladík: Tepelná čerpadla hrají klíčovou roli v odchodu od uhlí

reklama

Debatoval také se studenty na střední rybářské škole v Třeboni a s vědci z Czech Globe zavítal na měřicí stanici, která zachycuje množství CO2 v mokřadech a také vyhodnocuje stav krajiny a půdy. Na biskupství v Českých Budějovicích pak ministr jednal o umisťování fotovoltaik na památkově chráněné budovy.

Svou návštěvu zahájil ministr Hladík v Milevsku ve firmě, která je největším z osmi českých producentů tepelných čerpadel. Slavnostně zde otevřel novou část závodu. „Česká republika je průmyslovou zemí a patří k velkým exportérům tepelných čerpadel na evropský trh. To chceme jako vláda i nadále podporovat. Právě tepelná čerpadla hrají navíc klíčovou roli v odchodu od uhlí – jsou ekologická, energeticky efektivní i ekonomická. Potenciál tepelných čerpadel není jen ve využití pro rodinné domy nebo průmyslové objekty či například školy a kancelářské budovy, ale i pro teplárenské soustavy. Využít je mohou i čistírny odpadních vod a města tak díky nim budou moct brát teplo z kanalizační sítě. Chceme jít cestou zelené modernizace, která je příležitostí pro všechny – rodiny i firmy. A máme nyní příležitost využít nástupu bezuhlíkových řešení, mezi které kromě tepelných čerpadel patří i fotovoltaika, větrné elektrárny, biometanové stanice, baterie nebo třeba vodík,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že čeští producenti ročně vyrobí 250 tisíc tepelných čerpadel a potenciálem ČR je až trojnásobek. „Je to příležitost pro šikovné české firmy, protože tepelná čerpadla bude potřebovat celá Evropa,“ dodal.

„Nový závod naší firmy Acond představuje významný krok k dosažení klimatických cílů České republiky a Evropské unie. Závod produkuje tepelná čerpadla, která jsou klíčovou technologií pro dosažení bezemisního vytápění. Kapacita naší výroby je až 30 tisíc tepelných čerpadel ročně. Jsme nyní ve zkušebním provozu a předpokládáme, že plné kapacity závod dosáhne po povinné výměně domovních kotlů,“ okomentoval Jan Hromádko, CEO společnosti Acond. Ministr Hladík zároveň připomněl, že Ministerstvo životního prostředí podporuje výměnu zastaralých kotlů 1. a 2. emisní třídy za tepelná čerpadla či jiné ekologičtější vytápění prostřednictvím kotlíkových dotací i z programu Nová zelená úsporám. „Díky dotačním programům se už vyměnilo 180 tisíc kotlů s podporou 18 miliard korun,“ doplnil ministr.

Studenty zajímal energetický mix, problém smogu i ochrana oceánů

V Třeboni pak ministr debatoval se studenty střední rybářské školy. Žáky zajímala hlavně témata z oblasti energetiky a ochrany životního prostředí. Ale i to, jak se ministr k oblasti životního prostředí vůbec dostal. „Bavilo mě to a potěšilo mě, že měli dotazy z mnoha oblastí – probrali jsme třeba jádro a obnovitelné zdroje, v jejichž kombinaci vidím budoucnost, došlo i na akcelerační zóny, které na ministerstvu právě připravujeme. Studenti se ptali i na příhraniční smog, který je velký problémem třeba na hranicích s Polskem, navracení meandrů řekám nebo na znečištění oceánů,“ komentoval ministr Hladík. Studenty také vyzval, aby přemýšleli nad tím, jakou krajinu kolem sebe chtějí mít za desítky let a co pro to mohou udělat. „Vítám, že se naši studenti rybářství i ekologie-vodohospodáři mohli právě ministra životního prostředí zeptat na to, co je zajímá a on jim otevřeně odpovídal. Oceňuji, že si našel prostor diskutovat i s pedagogy,“ zhodnotil ředitel Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína Aleš Vondrka.

Mokřady jako zásoby uhlíku a indikátor stavu krajiny

S vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR pak ministr v rámci terénní exkurze navštívil ekosystémovou stanici Mokré Louky u Třeboně, která měří toky oxidu uhličitého a metanu v okolních mokřadech. „Tato data umožňují upřesnění hodnot funkcí ekosystémů a jsou součástí speciální metody ESAI, kterou vyvíjíme ve spolupráci s prof. Vilémem Pechancem z Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Díky ní analyzujeme krajinu a detailně hodnotíme dopady klimatických změn i degradaci půdy a krajiny. Vyvinuli jsme aplikaci, jejíž součástí je mapa, která pomáhá identifikovat riziková místa v krajině, pochopit příčiny a navrhuje řešení,“ vysvětlil vedoucí oddělení analýz ekosystémových funkcí krajiny z ÚVGZ AVČR Jiří Jakubínský.

„Opravdu vítám, že mapa integruje všechna dostupná data a může pomoci obcím vyhodnotit stav krajiny a dopady klimatických změn,“ ocenil ministr Hladík. Na to navázal také starosta města Černovice Jan Brožek (KDU-ČSL), který s vědci z Czech Globe dlouhodobě spolupracuje. „Na pokusném území v Černovicích měříme úrovně zadržování vody v krajině, měříme výšku podzemní vody v závislosti na počasí a způsobu hospodaření. Metoda vědců z CzechGlobe může výborně sloužit jak zemědělcům, tak starostům v tom, jaká opatření a přístup na daném území volit,“ uvedl starosta Brožek.

Návštěvu Jihočeského kraje zakončil ministr jednáním na českobudějovickém biskupství. Se zástupci diecéze, Národního památkového ústavu a Ministerstva kultury probral instalování solárních panelů na památkově chráněné budovy.

