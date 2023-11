Ministr Hladík: Zajišťujeme, aby se tady dobře žilo všem generacím

reklama

Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, krásné dobré odpoledne,

já jsem chtěl dnes svůj projev koncipovat velmi pozitivně, chtěl jsem hovořit o tom, co vláda Petra Fialy udělala pro to, abychom se opravdu z toho skanzenu, který nám tady předchozí vláda přenechala, tak abychom se dokázali modernizovat. Ale prvně musím reagovat na mého předřečníka, protože tady zaznělo tolik nepravd, že mně to prostě nedá.

Pan předseda Fiala bohužel nečte noviny, nečte je dlouho, je to škoda. Brzda už není potřeba, Německo předčasně končí s cenovou regulací, regulací cen elektřiny. Německý strop na energie se třese, dostal ránu od ústavních soudců. Německo předčasně ukončí regulaci cen energií, podle Scholze už to není potřeba. Pan předseda Fiala tady půl svého projevu mluví o Německu, mluví o tom, jak to Němci dělají, a situace v Německu je přesně odlišná. Německé firmy, němečtí občané možná díky chybám německé vlády budou ještě vracet finanční prostředky, které jim za poslední dva roky byly dány. Tak takovéto chyby naše vláda nedělá a dělat nebude.

Druhá věc, ty emisní povolenky, o kterých tady neustále mluvíte, tak všechny emisní povolenky jsou v rozpočtu a slouží různým složkám i pro energii. Jsou v rozpočtu, který jste včera schválili. (Poslankyně Schillerová z místa: My ne.) 40 miliard emisních povolenek pro rok 2024 je součástí rozpočtu. A ta emisní povolenka, pan Fiala tady není, ta emisní povolenka je to zelené dole. To modré je vývoj plynu za roky 2021, 2022, 2023, to červené je cena elektřiny. Tak jenom abyste se podívali, jak povolenka má vliv na cenu.

Uhlí. 5 % obyvatel České republiky používá uhlí k vytápění. My děláme všechno pro to, aby tito lidé už to uhlí do těch sklepů skladovat nemuseli, mohli topit moderními vytápěními, a ne tím minulým. A když už jsme u toho uhlí, vy tady strašíte tím, co bude s uhelnými elektrárnami v budoucnu. Fajn, a už jste tak jako zapomněli, kolik uhelné elektrárny v době krize vydělaly. Kdo zbohatl na výrobě elektrické energie z uhlí. Tak jenom abychom si nalili čistého vína.

Mgr. Petr Hladík KDU-ČSL



A teď už pojďme tedy spíš k aktuálním záležitostem. Možná než se dostanu k řešení, o kterém tady dneska hovořím, tak možná na úvod musím připomenout, jak se řešily problémy s energiemi na konci minulé vlády. Minulá vláda věděla, že tady může přijít pád Bohemia Energy. Minulá vláda věděla o tom, co se děje na trhu s energiemi, a přesto nezasáhla. Nechali to dojít až do extrému, potom jsme tady viděli v přímém přenosu, jak se hádá Karel Havlíček s tehdejší ministryní Maláčovou, jak se má ten problém řešit. To systémové řešení a proto nás, prosím, neškolte, jak se mají řešit ceny energií, protože to systémové řešení nastavil až Marian Jurečka úpravou normativů, příspěvků na bydlení, kampaní "Zkrotíme energie", ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, rozšířením systémové podpory, které zajistí dlouhodobou ochranu rodin před zvyšováním ceny energií a před pádem do energetické chudoby.

Pojďme možná u té diskuze ji využít k tomu, abychom si připomněli konkrétní kroky, jakými Ministerstvo životního prostředí pomáhá domácnostem i firmám zvládnout současnou krizi cen energií i modernizaci českého průmyslu, české energetiky, která je tak potřebná. Díky krokům, o kterým teď budu mluvit, vyjde Česko z krize jako vítěz. Zlepšíme naši konkurenceschopnost využitím energetické účinnosti, které jsme, ano, po vládě Andreje Babiše převzali ekonomiku jako jednu z energeticky nejnáročnějších v Evropské unii, a proto také na české firmy ta krize masově dopadla.

Rád vám představím, že se peníze z evropských zdrojů dají využít násobě lépe s vyššími multiplikačními efekty, než posílat stovky milionů korun na výrobní linku na pečivo.

Pojďme to vzít od základů. Jako ministr životního prostředí jsem zodpovědný za to, aby naše česká krajina zůstala zdravá. Potřebujeme se zbavit závislosti na fosilních palivech, a současně potřebujeme rozběhnout adaptace, a to předpokládám, že tady nebudeme v rozporu. Každý si totiž asi všiml, že letošní léto bylo nejteplejší v historii, musíme přece vidět nárůst lesních požárů a dalších výkyvů podnebí. Proto je naším společným cílem připravit naši zemi pro budoucí generace, tak aby se nám žilo lépe. Adaptovat naše města, naše obce, naši volnou přírodu a krajinu na zvyšující se teploty, na klimatickou změnu je naprosto klíčové a zásadní do budoucna.

Proto právě Ministerstvo životního prostředí nazývám jako ministerstvo budoucnosti. Protože nám reálně, nám jako lidovcům i celé vládě na budoucnosti záleží. Dokážeme se totiž dívat dál, dál, než jenom za čtyřleté volební období. Musíme mít vizi. Musíme mít vizi, jak vést Česko dlouhodobě, nejen krátkodobě pro nějaké volební období.

Pro nás je klíčové, a bychom dokázali Českou republiku provést procesem dekarbonizace a modernizace. A zároveň abychom toto dokázali udělat tak, že změny nedopadnou na české rodiny, a zároveň zůstaneme zemí technologickou, zemí technologického pokroku. Zemí, která dokáže modernizovat a využívat svůj potenciál. Jsou technologie, ve kterých už nedoženeme Čínu, ale máme tady české výrobce, české producenty takových tepelných čerpadel. Česká republika vyrábí 200 tisíc tepelných čerpadel. Do tří let jich budeme vyrábět milion. To je podpora průmyslu, to je podpora exportu. To je podpora moderních technologií, technologií budoucnosti. A toto my děláme na Ministerstvu životního prostředí. Pomáháme s procesem podpory inovativních firem, inovací a technologií, stejně tak jako Ministerstvo průmyslu, stejně tak jako celá řada dalších kolegů ve vládě.

Už totiž není čas dohánět to, co tady mělo být, nezávislá energetika, využívající slunce, vodu, vítr, ale také odpady. Komunitní energetika, i v našich nejmenších obcích. Čistá moderní doprava bez emisí. Nebo třeba efektivní soběstačné budovy, které jsou nenáročné na provoz, v létě chladí rozpálené město. My jsme prováhali ten čas, prováhali ten čas, kdy začít s touto modernizací, proto jako trošku v Česku obvykle, zase doháníme. Ruku na srdce, ono nás totiž předběhlo i to Polsko. V Polsku je dneska na střechách rodinných domů 1,3 milionu malých instalací fotovoltaik, průměrně je to 8 kilowatt-peak na jednu domácnost a dohromady je to 10 gigawattů. Je to na obyvatele třikrát více, než má Česká republika. To je signál, že potenciál (Slabý potlesk několika poslanců hnutí ANO.) pro fotovoltaiku je u nás stále obrovský. Já jsem vám do řeči také neskákal...

Chování je jeden z projevů naší společnosti. My tady máme novou éru. Novou éru, kterou rozjela vláda Petra Fialy. My jsme si vetkli do vínku, že uděláme fotovoltaiku na sto tisících střechách. Jsme v polovině té vlády a máme už toto splněno. A těch střech bude mnohem víc, možná čtvrt milionu, protože to zajistí soběstačnost. Soběstačnost domácností, soběstačnost rodinných i bytových domů. To je totiž budoucnost. Budoucnost ve stabilitě, v soběstačnosti jednotlivých domů, jednotlivých výrob, jednotlivých průmyslových areálů a jednotlivých technologických firem.

Je nutno zdůraznit, že totiž nemluvím o žádné daleké budoucnosti. My tu zelenou modernizaci musíme projít poměrně rychle. Naším cílem je investovat. Investovat do modernizace, abychom náležitě chytli tu novou průmyslovou revoluci, která se tady právě teď odehrává. My chceme zůstat lídry v elektrotechnologii, lídry v čipech, lídry v tepelných čerpadlech. To je historie České republiky a budoucnost českého průmyslu. Vedle zelené elektřiny potřebujeme využít potenciál renovace budov. Dobře zateplené a kvalitní domy s rekuperací potřebují minimum energie na vytápění. My jsme bohužel nedokázali za minulé vlády výrazným způsobem investovat do veřejných budov, do kancelářských prostor, do radnic, do škol, školek, tak abychom snížili ty dopady pro veřejné budovy právě při zvyšujících se cenách energií.

A proto v Nové zelené úsporám, která postihuje všechny segmenty, máme celkem šest dotačních titulů. Tři pro rodinné domy, tři pro bytové domy. (Ukazuje materiál.) Každý vlastník a každý nájemník má teď šanci rekonstruovat svůj dům, svůj byt takovým způsobem, aby snížil výdaje na energie jako takové, ať už používá plyn, elektřinu nebo uhlí. Když dám příklad a podívám se na takový dům, který byl původně vytápěn elektrokotlem, dostal z Nové zelené úsporám 200 tisíc, nahradil to tepelným čerpadlem, baterií a fotovoltaikou, tak dneska šetří 18 tisíc ročně. Nejlepší je totiž ta energie, kterou nemusíme vyrobit a spotřebovat. V nově vyhlášených výzvách klademe důraz na komplexní renovaci veřejných budov, tak abychom snížili energetickou náročnost, abychom využili obnovitelné zdroje energie, abychom zlepšili kvalitní vnitřní prostředí nebo posílili schopnost adaptovat tyto budovy na změnu klimatu.

Výzvy tak umožní školám, nemocnicím, obecním úřadům a dalším veřejným budovám získat finanční prostředky nejen na realizaci zateplení, ale také na modernizaci vnitřního osvětlení, instalaci fotovoltaik, zelených střech, systém pro zachytávání vody, úprav vod šedých a dešťových. K tomu, abychom mohli tímto procesem projít, nám pomáhají nástroje jako je ten Modernizační fond, o kterém hovoříte. Tak ten Modernizační fond se používá poměrně k celé řadě věcí. Je určen právě na to zateplování, je určen na modernizaci průmyslu (ukazuje materiál), je určen na modernizaci teplárenských soustav. 40 % obyvatel České republiky na teplárnách je určen na modernizaci dopravy, určen na přenosové sítě, na posilování přenosových sítí. Ale také na nové zdroje, které přijdou. Biometan, vodík. Tak abychom dokázali využít ten transportní potenciál, země uprostřed Evropy, tak aby se u nás dalo nabíjet, tak aby se Nové zelené plyny u nás daly čerpat a také transportovat.

My jsme totiž už z toho Modernizačního fondu podpořili tisíce a tisíce projektů. Tak na nové obnovitelné zdroje v energetice šlo 18 miliard korun za naší vlády. Na teplárenství a modernizace soustav teplárenství 70 miliard, zlepšení energetické účinnosti do průmyslu 27 miliard, do veřejných budov, především do zateplování, jak jsem o tom hovořil 4 miliardy. A potom do Nové zelené úsporám celkem 13 miliard korun. To jsou všechno oblasti, které dokážou nás dostat z té doby fisilní na dobu budoucnosti. My to děláme pragmaticky, krok za krokem, vytrvale, nealarmisticky a neaktivisticky. Je potřeba toto odlišovat. My jsme těmi, kteří při vyjednávání v unii praktickými kroky, praktickou zpětnou vazbou vyjednáváme takovým způsobem, abychom dokázali modernizovat, ale zároveň, aby to bylo realistické. Proto tato vláda například vyjednala 30 % volných emisních povolenek do teplárenských soustav.

Protože 40 % Čechů - a je to český zájem - je na centrálním zásobování teplem. A my nechceme, aby se tyto systémy rozpadly. My chceme je modernizovat, ale umožnit tuto výhodu, kterou západní státy často nemají, tak abychom tuto výhodu, která má svůj obrovský pozitivní ekologický dopad, dál mohli umožnit českým obyvatelům, především ve městech. Ta čísla hovoří jasně. My jdeme krok za krokem takových způsobem, abychom dokázali tuto modernizaci provést. Ano, teď se nám možná můžete smát, možná můžete se dívat na minulost a na současnost. Ale my se díváme na budoucnost. My zajišťuje to, aby se tady dobře žilo všem generacím, zítra, pozítří, příští rok, stejně jako za deset let. Protože pokud ty věci teď neuděláme, tak nám hrozí, že třeba za deset let tady budeme stát a budeme si tady povídat o tom, jak máme dvacetiprocentní nezaměstnanost, jak naše ekonomika je málo výkonná, jak nám nepřichází investoři, jak nám odešly výrobní a technologické firmy.

Protože ty, o kterých hovoříte - a já tam jezdím velmi často - potřebují, potřebují a chtějí moderní zdroje. Chtějí zelenou energii. Chtějí, aby dokázaly vyrábět efektivně s využitím těchto zdrojů, chtějí šetřit, chtějí spořit a samy se věnují tomu, kdy říkají, nechceme, aby naše výroba produkovala jakékoliv odpady, které by se mohly skládkovat. Já možná ukážu ještě poslední čísla, a to jsou čísla efektivity Nové zelené úsporám. Jenom za poslední dva měsíce 65 tisíc žadatelů. Za dva měsíce. Ti lidé moc dobře ví - a já jim za to děkuju, že to je velmi racionální investovat do svých rodinných a bytových domů. Toto je odpověď na to, že jsme dokázali a dokážeme připravit naše domácnosti a náš průmysl na dlouhodobou, dlouhodobou stabilitu cen energií jako takových.

Možná úplně na závěr mi dovolte říct jednu věc. Já tady dneska hovořím o budoucnosti a o tom, co pro budoucnost děláme. Hovořím o tom úplně záměrně. Protože každý, kdo hospodaří, každý, kdo má firmu, každý, kdo má živnost, každý, kdo dělá domácí rozpočet a počítá, co si může dovolit, tak ví, že nemůže žít na dluh, že to, co si půjčí, se musí splatit, že je lepší investovat do nové lednice, která má poloviční nebo třetinovou spotřebu než ta dvacet let stará lednice. Protože to je to, co my teď děláme. My ve velkém investujeme do těch nových technologií, které mají třetinovou, někdy pětinovou spotřebu, než ty technologie minulosti.

Děkuji a hezký den.

