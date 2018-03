Ministr Hüner: České firmy se mohou zapojit do obnovy Iráku

A to při příležitosti zasedání Česko-iráckého smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci, které se stejně jako Česko-irácké podnikatelské fórum uskutečnilo na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Představitelé iráckých firem, asociací a komor seznámili české podnikatele s aktuálními příležitostmi a výzvami na území Iráku.

Jednání obou ministrů navázalo na oficiální česko-irácká setkání na nejvyšší úrovni, která začala v minulosti. „Irák se nyní nachází v období rekonstrukce válkou poničené infrastruktury. České firmy mají zkušenosti s dodávkami do Iráku a svým iráckým partnerům rozhodně mají co nabídnout,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner a dodává: „Jsem rád, že letos začaly do Iráku opět proudit první větší dodávky českých technologií a jsem přesvědčen, že českých firem, které obnoví spolupráci, respektive začnou se o irácký trh více zajímat, bude postupně přibývat.“

Ing. Tomáš Hüner BPP

Ministr průmyslu a obchodu v demisi

ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V současné době mimo jiné dochází k rekonstrukci a modernizaci iráckých petrochemických závodů, na jejichž stavbě se v minulosti podílely české či československé firmy. Irák nyní potřebuje především obnovit poničenou infrastrukturu, zlepšit zaměstnanost a životní prostředí. I zde by mohly pomoci právě společnosti z České republiky, které mají v oblasti ekologizace bohaté zkušenosti. Obnovuje se také irácké zemědělství, což by mohlo znamenat návrat českých traktorů, které mají v Iráku stále dobré jméno stejně jako řada dalších tuzemských výrobků. Pomoci mohou i moderní zavlažovací technologie, navázat by se mohlo i na někdejší dodávky českých kolejových vozidel. Česká republika chce Iráku pomáhat i v budoucnosti, a to formou tzv. rekonstrukční pomoci. Potřebný program nyní rozpracovává meziresortní skupina.

Obrat vzájemné obchodní výměny mezi Českou republikou a Irákem v posledních letech nedosahoval ani 100 miliónů USD ročně, negativní roli zde sehrály boje s tzv. islámským státem. Loňský export do Iráku byl ve výši 61,46 mil. USD, dovoz z Iráku ve stejném období byl pouze 92 tisíc USD. Oba trhy přitom nabízejí řadu možnosti a příležitostí, pomyslné dveře k hospodářské spolupráci pootevřelo i dnešní jednání na MPO.

Psali jsme: Ministr Hüner: České inovativní podniky kapitálově posílí o desítky milionů eur Ministr Hüner: Dostavba jádra je potřeba, musíme ale vybrat nejlepší způsob financování Ministr Hüner: Vyjadřuji hlubokou soustrast pozůstalým kralupské tragédie Ministr Hüner: O 7 procent by se mohly snížit maloobchodní ceny, kdyby evropské státy uvolnily regulaci služeb

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV