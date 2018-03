Ministr Hüner: V soutěži Přeměna odpadů na zdroje můžete vyhrát třeba studijní cestu do Etiopie

"Recyklace odpadů a získávání druhotných surovin patří mezi důležité projekty, kterým se Ministerstvo průmyslu a obchodu mimo jiné věnuje. Soutěž je otevřená všem a může inspirovat ostatní v tom, jak efektivně využít již nepotřebné výrobky. Loni nám přišlo na 130 přihlášek s projekty a nápady, které vnímáme jako příklady dobré praxe i společenské odpovědnosti s velkým potenciálem pro budoucnost," říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

Na vítěze všech sedmi kategorií čekají zajímavé ceny. Od ročního kurzu nástavbového vysokoškolského studia celoživotního vzdělávání v oblasti oběhového hospodářství pro podnikatele, přes snímkování dronem, fotogrammetrické měření a následné vytvoření 3D modelu objektu pro obce po odborné poradenství v oblasti odpadového hospodářství a zhotovení analýzy odpadů. Vyhrát lze i výkonný počítač.

"Atraktivní cenu dostane také vítěz kategorie Vysoké školy, a to studijní cestu do Etiopie. Tam bude moci sledovat a zapojit se do projektu v oblasti vodního hospodářství a nakládání s odpady. Žáci středních a základních škol mohou vyhrát celodenní zážitkové akce, které měly mezi loňskými vítězi velký úspěch," říká ředitelka odboru průmyslové ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu Pavlína Kulhánková.

Projekty a díla přihlášená do soutěže se budou prezentovat na odborných konferencích i seminářích a rovněž na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, mediálních i odborných partnerů soutěže.

Přihlášky do 2. ročníku soutěže lze až do 20. dubna 2018 on-line podávat (vyplňovat) přímo ZDE. Vítězové budou slavnostně vyhlášeni v polovině června v historických prostorách Senátu. Podrobnosti o sedmi kategoriích a další informace najdete na dříve zmiňovaném webu soutěže.

