Pro to, co se nyní děje v Gaze, neexistuje žádná omluva. Rozsah lidského utrpení a zbavování lidské důstojnosti již dlouho překračuje všechny přijatelné standardy – jak právní, tak morální.

Každá minuta bez přerušení palby je ohrožením životů civilistů. Úroveň utrpení civilistů, způsobená nerozlišujícím vedením boje a extrémním nedostatkem základních prostředků pro přežití, je odpudivá.

Lidé jsou neustále zabíjeni při vojenských operacích i při pokusech o získání jídla. Děti umírají hladem. Rodiny jsou nuceny znovu a znovu utíkat a hledat bezpečné místo, které však neexistuje. V Gaze v terénu působí 350 pracovníků MVČK, mnoho z nich se také potýká s nedostatkem jídla i pitné vody.

Tato tragédie musí skončit – bezprostředně a definitivně. Každé politické váhání, každý pokus o ospravedlnění hrůz, páchaných před očima mezinárodního společenství, bude navždy posuzován jako kolektivní selhání při zachovávání lidskosti ve válce.

Státy musí dostát své povinnosti z Ženevských úmluv respektovat mezinárodní humanitární (válečné) právo (MHP - ZDE) a zajistit jeho respektování, a to i tím, že zajistí, aby zbraně, na jejichž transferech se podílejí, nesloužily k porušování MHP.

Státy jsou povinny učinit více pro to, aby bojující strany plnily své povinnosti podle MHP. To znamená obnovení rychlé, neomezené a nestranné doručování humanitární pomoci po celé Gaze. To znamená okamžité a bezpodmínené propuštění všech zbývajících rukojmí. To znamená i umožnění návštěv MVČK u zadržovaných Palestinců v Izraeli.

Životy v Gaze musí být zachráněny – a toto je možné při dostatku politické odvahy zajištěním dodržování pravidel války a respektování ochrany, kterou tato pravidla poskytují civilistům.

Co říká toto stanovisko?

MVČK je státy pověřen k tomu, aby pracoval k respektování mezinárodního humanitárního (válečného) práva (MHP) a k jeho věrné aplikaci. Na tomto základě je vydáno i toto, na poměry komunikace MVČK nezvykle tvrdé stanovisko, které vychází ze skutečností, zjištěných MVČK přímo na místě a navazuje na řadu sdělení předchozích.

Stanovisko je určeno státům, kterým připomíná zejména jejich povinnost, kterou dobrovolně přijetím Ženevských úmluv převzaly, a to, že dodržování MHP není jen věcí bojujících stran, ale i států, které v daném konfliktu nebojují – tyto státy jsou povinny dodržování MHP na bojujících stranách vynutit, využít objektivně všech možností, které k tlaku na bojující strany mají (navíc je zde připomenut i závazek nedodávat i neumožňovat dodávky zbraní bojující straně, která porušuje MHP). Pokud tyto možnosti nevyužijí, ať již samostatně či kolektivně, pak samy porušují své povinnosti z MHP a spoluodpovídají za hrůzy a utrpení, ke kterým v ozbrojeném konfliktu dochází, obrazně řečeno, tato krev padne i na jejich hlavy.

Prezidentka MV K se konkrétně dotýká zejména následujících norem MHP (uvádíme pro základní informaci alespoň demonstrativně příklady struně formulovaných obyejových pravidel MHP [1] ; plný rozsah povinností z MHP je širší - ZDE):

zákaz útoků na civilní obyvatelstvo a zákaz útoků, které jsou nerozlišující [např. pravidla č. 1, 11, 15]

povinnost bojující strany zajistit přesun civilistů do míst neohrožených vojenskými operacemi [např. pravidlo č. 24]

povinnost bojující strany umožnit dodávky humanitární pomoci civilnímu obyvatelstvu, usnadnit rozdílení humanitární pomoci a k tomu využít všechny po ruce jsoucí možnosti [např. pravidla č. 53, 55, 56]

zákaz braní rukojmí [pravidlo č. 96]

povinnost bojující strany umožnit MVČK návštěvy všech osob zadržených v souvislosti s ozbrojeným konfliktem [např. pravidlo č. 124]

povinnost států nepodporovat porušování MHP a využít v potřebné míře svůj vliv k zastavení porušování MHP [např. pravidlo č. 144]

Poznámka:

[1] dle publikace Stručný přehled Ženevských úmluv, obyčejů a zásad humanitárního práva dostupné ZDE

