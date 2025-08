Piráti: Ochráníme lásku pro všechny

Uvedli to symbolicky při příležitosti festivalu Prague Pride, kterého se zúčastnili v průvodu i se stánkem na Letné. Podle Pirátů není přijatelné, aby stát dál rozlišoval, která láska je “dost dobrá” a zaslouží si tak plná práva včetně názvu manželství a nejen kompromis.

„Za Piráty věříme, že všichni mají mít stejná práva a povinnosti. Že není správné dělit lidi a rodiny do dvou kategorií podle toho, koho mají rádi a s kým si přejí strávit život. Všichni platíme stejné daně a máme vůči státu stejné povinnosti. Měli bychom tak mít všichni i stejná práva. Současné složení Sněmovny a Senátu ale většinově manželství pro všechny odmítá, i když to jde proti názoru většinové veřejnosti. Proto návrh manželství pro všechny předložíme znovu, a to hned v prvních 100 dnech nového volebního období. Protože rovnost je základ, ne bonus navíc,“ řekl předseda Pirátů a celostátní lídr strany Zdeněk Hřib s tím, že Piráti byli jediní, kdo ve Sněmovně jednotně hlasovali pro plnohodnotné manželství pro všechny.

Návrh na manželství pro všechny Piráti ve Sněmovně předložili poprvé už v roce 2018. A v podpoře rovných práv jsou jako jediná liberální strana konzistentní a při hlasování jednomyslní. Rovná práva nejsou žádný luxus ani ideologie. Jsou základem důstojné a férové společnosti. A právě možnost uzavřít manželství bez ohledu na pohlaví nebo orientaci je podle Pirátů klíčové pro to, abychom skutečně byli prozápadní zemí.

„Já chci, aby moje děti mohly žít ve světě, kde se nebudou bát být tím, kým jsou. Kde láska není důvod ke strachu. A kde stát nikoho nehodnotí podle toho, koho miluje. Chci, aby se ke všem lidem přistupovalo stejně, se stejným respektem, se stejnými právy i se stejnými povinnostmi. Proto bojujeme za manželství pro všechny. A nepřestaneme, dokud to neprojde,“ doplnil Ivan Bartoš, který vede kandidátku Pirátů ve Středočeském kraji.

Piráti zdůraznili, že na rozdíl od většiny parlamentních stran mají v oblasti rovnosti a ochrany práv za sebou i konkrétní výsledky. „Společně jsme už řadu věcí dokázali prosadit. Podpořili jsme redefinici znásilnění, prosadili vznik dětského ombudsmana, který chrání ty nejzranitelnější, podporujeme model sebeurčení pro trans osoby a upozornili jsme na snahu propašovat na těhotenské testy odkazy na protipotratové weby. Ale tím to pro nás nekončí. Rovnost není jednorázové gesto, je to každodenní práce. A my v ní budeme pokračovat. Reálně není důvod pro dělení lidí na dvě kategorie. Ale pro úřady se to stále děje kvůli chybějícímu manželství pro všechny. Proto o rovná práva budu dál usilovat a dělat pro každého v naší zemi vše, co umím, aby nikdo nezůstal na vedlejší koleji“ dodává pražská lídryně Pirátů Olga Richterová.

Téma letošního festivalu Prague Pride „Kde domov můj?“ vnímají Piráti nejen jako otázku bezpečí a přijetí, ale i jako výzvu k důstojnému bydlení. Kromě slibu znovu přinést na stůl rovnocenné manželství pro všechny Piráti představili i plán, jak nakopnout dostupné bydlení a zařídit 200 tisíc dostupných domovů, bez ohledu na věk, orientaci nebo sociální situaci.

