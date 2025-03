Ministr Jurečka: O vyšší části nezabavitelného minima debata běží

Děkuju. Já jsem samozřejmě s mnohými z vás v mezičase a o tom tématu hovořil. Možná bych předeslal na úvod jednu podstatnou věc. Oproti současnému stavu u lidí, kteří jsou v exekuci nebo v insolvenci, ta současná právní úprava ten stav nezmění, nezhoršuje ho, ale ani ho nezlepšuje. To je potřeba říct do toho kontextu.

Já, když jsem i s mnohými zástupci organizací o tom tématu hovořil, tak já jsem říkal, že pro mě osobně je to téma, které je mně blízké a hledal bych rád nějaké cesty, jakým způsobem vlastně podporovat to, aby lidé i s nízkými příjmy, kteří jsou na dávkové podpoře, měli třeba větší motivaci z exekucí se co nejrychleji přesunout do modelu insolvence, tedy oddlužení. Nicméně je potřeba férově říct, že v té diskusi, kterou jsme vedli, jsme na tom ve finále nedokázali najít shodu. To znamená, máme tu situaci tak, že vlastně ji nebudeme teď upravovat nijak.

Na druhou stranu máme tady zhruba rok a půl starou změnu, která se týká zrychlení oddlužení, a ta je docela dost podstatná. To, když mluvím s lidmi z terénu i se zástupci těch, kteří dělají v dluhových poradnách, tak říkají ano, zkrácení z pěti let na tři roky, rozvázání rukou soudům, aby mohly posuzovat individuální situaci klienta, jeho maximální snahu se oddlužit a zvládnout to na tři roky i bez podmínky 30 procent je výrazný posun.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



Takže přestože vy samozřejmě pozměňovací návrhy které předkládáte, vnímáte to optikou, že je to krok, který by mohl případně výrazně pomoci. Na druhou stranu je potřeba zase říci, že není to úplně rovné prostředí vůči zase těm lidem, kteří případně taky mají nižší příjmy, jsou v exekuci či v insolvenci, ale nemají žádnou dávku podpory a ty splátky řádně platí.

Tak to je potřeba zase dát na tu druhou misku vah. Neříkat vlastně jenom tu jednu část, která ano, ve svém celkovém dopadu může být vnímaná pozitivně - a já říkám, můj osobní názor byl, pojďme se zkusit bavit o tom, jak tu situaci vyřešit. A na druhou stranu je tady jiná část spektra, která říká, ale jak se vlastně vyrovnáváme potom s tím, když tady mám člověka, domácnost, který má nízké příjmy, nemá žádnou dávkovou podporu a řádně to plně platí.

Takže to jenom prostě pro kontext, že se (nesrozumitelné) případně takto, i kdyby se na tu diskusi někdo díval, ať vlastně říkáme obě dvě ty části té diskuse nebo těch příběhů.

Kde si myslím, že se máme snažit hledat řešení a mezi naším ministerstvem a Ministerstvem spravedlnosti ta debata běží, tak je o vlastně vyšší části nezabavitelného minima. Tady já za sebe říkám, myslím si, že tady prostě bychom měli dojít k nějaké ještě jiné úpravě, ale to není předmětem návrhu tohoto zákona.

Tak tolik na vysvětlení a nějaký kontext celého toho tématu. Nejde říkat jenom jednu stránku věci. Je potřeba se dívat i na vlastně to, jak to třeba dopadá na ty lidi, kteří právě na dávkové podpoře ještě nejsou. Nebo nejsou a nebudou ani, tak to řeknu.

Děkuju.