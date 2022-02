Ministr Jurečka: Srovnávejte věci, které jsou srovnatelné

reklama

Dobré odpoledne,

já chci jenom stručně reagovat i pro lidi, kteří sledují to, co říkal před chvílí Tomio Okamura, abychom si ujasnili dvě věci.

Za prvé. Tento týden Tomio Okamura dostal navíc i celou noc z úterý na středu k tomu, aby tady mohl on a jeho poslanci obstruovat, mohl díky tomu prodloužení hlasování, které prodloužilo jednání po 21. hodině, debatovat do půlnoci i po půlnoci, takže to nemá vůbec tu logiku v tom, že by říkal, že mu tady někdo zkrátil jeho čas k vyjádření. Naopak ten čas mu byl dán navíc v té úterně středeční noci. To je první poznámka.

Ale druhá, ta zásadnější, a teď se obracím na pana předsedu Okamuru, je - jsme tady ve Sněmovně oba dva stejně dlouho, jsou tady pamětníci, kteří jsou tady déle než my, v této Sněmovně, ale nikdy se nestalo, nikdy, aby obstrukce byla směřovaná do části, kdy se schvaluje program jednání schůze Poslanecké sněmovny. To se tady nestalo nikdy, to jste vy za těch třicet let historicky prolomili poprvé, a to do té demokratické debaty a nástrojů, které má opozice na půdě Sněmovny k dispozici, nepatří. (Hluk v sále neutichá.)

Takže srovnávejte věci, které jsou srovnatelné. Kdybyste opravdu mluvili k věci při projednávání toho tisku a mluvili o tom den, dva, tři, tak je to ta rovina té obstrukce, která je dána do toho demokratického parlamentního systému naším jednacím řádem...

Je to dáno jednacím řádem a je to potom na šikovnosti těch poslanců a klubů, jak toho využívají. Ale vy jste přes třicet hodin obstruovali v bodě, kdy se schvaloval program jednání schůze Sněmovny. To je to, co tady nebylo, to je to, co opravdu do těch pravidel a do nějakých i nepsaných férových předpisů a toho, jakým způsobem má Sněmovna fungovat, fakt nepatří.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



