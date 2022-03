Ministr Jurečka: Výplata dávek půjde vyřídit on-line

reklama

MPSV intenzivně pracuje na tom, aby proces vyplácení žádostí probíhal on-line a nebylo tak nutné osobně navštívit pracoviště Úřadu práce ČR. Schválena je i solidární dávka určená domácnostem, které ubytují ukrajinské občany v nouzi. Její výši ještě definitivně projedná vláda, nicméně panuje shoda na 3000 korunách měsíčně za každého ubytovaného uprchlíka, maximálně v součtu 9000 Kč.

Humanitární dávka 5000 korun na měsíc a osobu je určena občanům z Ukrajiny, kteří utekli do ČR před válečným konfliktem. Pokrýt má základní životní náklady. „Aktuálně děláme vše pro to, aby se výplata humanitární dávky ve většině případů dala vyřídit on- line. Bylo by to jednodušší pro lidi, ale i Úřad práce ČR, který je nyní velmi vytížen. V pondělí proto chceme spustit mobilní aplikaci, zatím alespoň v pilotním režimu. Lidé by tak žádost o dávku pro sebe i své děti vyřídili jednoduše z mobilu. Kompletní administrace těchto dávek přes mobil pak bude otázkou následujících dní,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Na vývoji aplikace MPSV spolupracuje s Úřadem práce ČR a společností OK System.

Aby výplata dávky šla uskutečnit bezhotovostně, je třeba mít zřízen účet v české bance. MPSV společně s Českou bankovní asociací zajistilo pomoc osmi bank, které příchozím do ČR zařídí účet. U pražského Kongresového centra proto byl postaven stan, ve kterém lze účet na místě zřídit. Obdobně budou postupovat i ostatní asistenční centra v krajích.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Opravdu oceňuji rychlou reakci bank, vnímají to jako společenskou zodpovědnost. Osm z nich připravilo účty, zrychlené vydání karet a internetové bankovnictví bez poplatků, některé z nich mají telefonní linky obsluhované ukrajinskými pracovníky,“ podotkl ministr Jurečka.

Platí, že v případě potřeby lze peníze vyplatit i v hotovosti. Humanitární dávka tak nahradí od nového týdne mimořádnou okamžitou pomoc, o kterou mohli uprchlíci žádat doposud. Těchto žádostí bylo podáno bezmála 70 tisíc.

Anketa Vede si Petr Fiala ve funkci premiéra dobře? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 29032 lidí

„Součástí schválené legislativy je i volný vstup na trh práce pro držitele speciálního víza. To je velmi důležité, protože odpadne nutnost žádat o povolení k zaměstnání,“ připomněl Jurečka. „Důrazně ale varuji před nekalými praktikami některých agentur. Společně se Státním úřadem inspekce práce se zaměříme na to, aby nikdo nezneužíval složité životní situace lidí, kteří u nás hledají bezpečí. To prostě nemáme v plánu tolerovat,“ zdůraznil.

MPSV ukrajinské občany informuje o tom, jaká mají na českém trhu práce práva i povinnosti např. prostřednictvím svého webu ZDE.

Na humanitární dávku má nárok každý, kdo disponuje tzv. vízem o strpění vydaným Ministerstvem vnitra. Vyplacena mu může být i zpětně za měsíc, ve kterém vízum získal, není tedy nutné hned v pondělí jít žádat na Úřad práce ČR. O způsobu výplaty lze stát Praha 17. března 2022 informovat třeba kdykoliv v průběhu března a brzy to bude možné také zmíněnou aplikací. Dávku lze vyplatit i opakovaně, pro další měsíce je ale nutné o ni zažádat a prokázat příjmy.

Psali jsme: Ministr Jurečka: Ústupky agresorovi nikdy nevedou k míru Ministr Jurečka: Příspěvek pět tisíc korun by uprchlíci z Ukrajiny mohli dostat už za deset dní Ministr Jurečka: Nikdo nesmí zůstat bez energií Ministr Jurečka: Hledáme i cesty v rámci Evropy, jak nastavit pravidla

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.